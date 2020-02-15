مواعيد مباريات السبت 15-2-2020 والقنوات الناقلة.. كأس مصر وعودة ليفربول

تُستكمل مباريات دور الـ32 لكأس مصر اليوم السبت، فيما يعود ليفربول للظهور في الدوري الإنجليزي.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات السبت 15 فبراير 2020 والقنوات الناقلة.

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تقام مباراتان في دور الـ32 لكأس مصر، الأولى بين أبو قير للأسمدة وحرس الحدود في الثانية مساءً، وتُنقل عبر أون سبورت.

كما يلعب الاتحاد السكندري أمام أسوان في الخامسة مساءً، وتنقل عبر أون سبورت.

ويعود ليفربول للمنافسات بعد انتهاء الإجازة، ويحل ضيفا على نورويتش سيتي في السابعة والنصف مساءً، وتُنقل عبر beIN Sports 2.

فيما يسعى برشلونة لتصدر الدوري الإسباني مؤقتا، عندما يستقبل خيتافي في قمة الجولة، بالخامسة مساءً عبر beIN Sports 3.

وفي مواجهة قوية بالدوري الإيطالي، يحل روما ضيفا على أتالانتا في التاسعة و45 دقيقة، عبر beIN Sports 4.

كما يحل باريس سان جيرمان ضيفا على أميان في الدوري الفرنسي، مباراة تقام بالسادسة والنصف مساءً، وتُنقل عبر beIN Sports 6.

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