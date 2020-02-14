مؤتمر فايلر: فزنا بثلاثية لكنني لست راضيا عن الأداء.. وبادجي يحتاج الوقت للتأقلم

قال ريني فايلر المدير الفني للأهلي إنه ليس راضيا عن أداء فريقه رغم الفوز على المصري بثلاثية دون رد اليوم الجمعة.

وانتصر الأهلي على المصري في ملعب المكس في اللقاء المؤجل بينهما من سادس جولات الدوري.

وتحدث فايلر في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "هذه لم تكن أفضل مبارياتنا، بدأنا بشكل جيد وسجلنا هدفا ولكن فجأة مستوانا انخفض تماما".

وواصل "لكن الخصم لم يستطع إدراك التعادل وسجلنا هدفين".

وشدد المدرب السويسري "نعم فزنا 3-0 لكن هذا ليس أفضل أداء لنا وأنا غير راض عنه، ربما يعاني الفريق من الإرهاق جراء توالي المباريات لكن الآن علينا التفكير في المباراة القادمة".

وبسؤاله عن موقف صالح جمعة من المشاركة في المباريات خاصة وأنه يقوم بالتدوير بين كل اللاعبين عداه رد فايلر "أرفض الإجابة على ذلك السؤال".

أما عن هل طلب من اللاعبين توخي الحذر من الحصول على الإنذار الثالث لتجنب الإيقاف رد بحسم "لم أقل أي شيء للاعبين".

وأكمل "اللاعبون كبار وليسوا أطفال صغار، لو طلبت منهم التحفظ لم يكن ليفوزوا بأي تدخل، هم يعرفون ما ينبغي عليهم القيام به".

وسُئل فايلر عن سبب عدم مشاركة أليو بادجي ورد "مثل إجابتي على سؤال صالح جمعة، هذه وجهة نظر فنية وفي النهاية لدي 11 لاعبا أستطيع إشراكهم وسبعة يكونوا بدلاء".

وأتم "الكل يحصل على فرصته وبادجي يحتاج للوقت للتأقلم معنا وهو لاعب صغير وينتظره مستقبل كبير هنا في الأهلي".

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 45 جراء فوزه في كل مبارياته الـ15 في الدوري.

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