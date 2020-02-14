إفريقيا تبتسم يا زمالك.. شاهد مراسم تتويج الأبيض بلقب السوبر

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 20:48

كتب : FilGoal

احتفالات السوبر - الزمالك - الترجي

ابتسمت قارة إفريقيا مع رفع الزمالك للقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي.

الزمالك انتصر على الترجي التونسي عن جدارة واستحقاق بثلاثية مقابل هدف في لقاء مثير أقيم في قطر. (طالع التفاصيل)

لقب السوبر الإفريقي هو الرابع في تاريخ الزمالك، ويا له من لقب في عيد الحب.

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الزمالك قدم أجمل هدية عيد حب لجماهيره. هدية لا يوجد أجمل منها لجماهير الفارس الأبيض.

ورفع محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقب كأس السوبر وسط احتفالات بالجملة من جماهير الفارس الأبيض ولاعبي الفريق.

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