كلوب: لم يتواصل معنا أحد من أجل مشاركة صلاح في الأولمبياد.. سأجتمع به لدراسة الأمر

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مشاركة لاعبه محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى أنه لم يتواصل معه أحد من المنتخب أو اتحاد الكرة المصري حتى الآن.

وصرح كلوب للصحفيين: "لم نتخذ بعد أي قرار، مثلما هو الحال دائما، الأمر واضح".

وأضاف "هل أرغب في خسارة لاعب في الجولة التحضيرية قبل بداية الموسم؟ بالطبع لا".

وواصل "إنها ألعاب أولمبية وأنا شخص رياضي، يجب أن نرى كيف سنتعامل مع الوضع".

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وأكمل "علينا أن نفكر في أكثر من شيء مختلف، سأتحدث مع صلاح ونوضح ما نرغب فيه".

وتابع المدرب الألماني "نرغب في المزيد من المعلومات ولم يتواصل معنا أي أحد حتى الآن".

شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي قال إنه لم يتواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول للانضمام للفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال مدرب الفراعنة: "بكل شفافية هذا الأمر صعب للغاية وفي حالة موافقة صلاح على المشاركة مع المنتخب في الأولمبياد سيكون عليه بذل جهدا كبيرا لإقناع ليفربول بذلك". (طالع كافة التصريحات)

وتبدأ منافسات كرة القدم في أولمبياد 2020 في 22 يوليو وحتى 8 من شهر أغسطس.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت في وقت سابق بداية موسم الدوري 2020-2021 يوم 8 من شهر أغسطس المقبل.

وتطرق المدرب الألماني للحديث عن العطلة الشتوية قائلا: "حلم المدرب أن يستعد أسبوعا للمباراة، 3 مباريات في الأسبوع هم الحصص التدريبية القوية المتاحة، استخدمنا هذا الأسبوع وتدربنا بقوة للاستعداد ويجب أن نجد الإيقاع المناسب، والجودة كانت جيدة جدا في التدريبات".

وأردف "نتطلع لمواجهة نوريتش سيتي كما لو كنا لم نلعب منذ نصف عام، هذا أمر رائع".

ليفربول يستعد لمواجهة نورويتش سيتي ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وتحدث كلوب عن ساديو ماني وجيمس ميلنر وجيردان شاكيري المصابين قائلا: "ماني وميلنر جاهزان للعب، بعيدا عن شاكيري وناثانيال كلاين المصابين، لدينا خيارات جيدة متاحة وسيكون أمرا رائعا أن نظل كذلك".

وأجاب ردا على سؤاله عن مواجهة أتليتكو مدريد في دوري الأبطال قائلا: "في بعض الأحيان لا تكون في موقف جيد، وفي أحيان أخرى قد يتحول دوري الأبطال لعطلة، لم نكن في ذلك الموقف، لدينا واحدا من أصعب المنافسين لمواجهته، أتليتكو مدريد".

وأتم "لكن حاليا أتليتكو ليس مشكلتي، بداية من يوم الإثنين سنكون في مزاج لدوري الأبطال".

ليفربول يواجه أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

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