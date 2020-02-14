المصري لـ في الجول: الكرة المصرية لن تتقدم أبدا لغياب العدل.. هل يحتاج الأهلي للحكام؟

انفجر عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري عقب هزيمة فريقه أمام الأهلي، مشيرا إلى "نستحق الحصول على ركلتي جزاء".

الأهلي انتصر على المصري بثلاثية مقابل لا شيء في لقاء مؤجل من الجولة السادسة في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عدنان حلبية: "هل يجب أن يحصل الأهلي على كل البطولات في مصر؟ هل الأهلي يحتاج لمساعدة الحكام من الأساس لكي ينتصر؟".

وأضاف غاضبا في تصريحاته مع FilGoal.com "نستحق الحصول على ركلتي جزاء أمام الأهلي. غير معقول ما يحدث معنا".

وتابع "تواصلنا مع رئيس لجنة الحكام قبل لقاء الأهلي وطلبنا منه إسناد المباراة لحكم عادل ولكن هذا لم يحدث".

وأكمل حديثه قائلا: "سنتقدم بشكوى رسمية ضد محمد الحنفي وسنطلب عدم إسناده أي لقاء لنا".

ويرى عضو مجلس إدارة المصري "الكرة المصرية لن تتقدم أبدا بسبب غياب العدل".

واستمر "ما كنا نخشاه أمام الأهلي حدث بالفعل. تعرضنا لظلم ونستحق ركلتي جزاء".

وكشف "سنجمع كل قرارات الحكم ونرسلها لرئيس لجنة الحكام".







































































سجل أهداف المباراة علي معلول من ركلة جزاء وجونيور أجايي ومحمود عبد المنعم "كهربا" في الدقائق 9 و84 والدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع الأهلي رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 45 نقطة ليحلق بهم في صدارة الدوري بفارق 13 نقطة عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه.

ولكن خاض الأهلي مباراتين أقل من المقاولون العرب.

فيما يبتعد الأهلي عن الزمالك بـ14 نقطة وكل منهما خاض 15 لقاء.

وتجمد رصيد المصري عند 20 نقطة يحتل بهم المركز العاشر بعدما خاض 16 مباراة.

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