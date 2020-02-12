رامي عباس عن مشاركة صلاح في الأولمبياد: القرار لم يُتخذ بعد

شدد رامي عباس محامي ووكيل محمد صلاح نجم ليفربول أن القرار بشأن مشاركة صلاح في الأولمبياد رفقة منتخب مصر لم يتم اتخاذه بعد.

وعلق عباس على خبر نشره حساب "آنفيلد ووتش" المختص بمتابعة أخبار ليفربول على تويتر، قائلا إن "القرار لم يُتخذ بعد".

وشارك صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن 2012، التي ودعها الفراعنة من دور الـ16.

No decision has been made yet. https://t.co/r6uvOAW7kB — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) February 12, 2020

وفي وقت سابق، صرح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائلا: "القائمة الأولية تضم 50 لاعبا، لا يمكن إغفال صلاح كأحد نجوم العالم، ولاعب مصري في محفل دولي كبير، يشارك به نجوم اللعبة، فهو المحفل الثاني بعد كأس العالم، والأول من حيث نسب المشاهدة في ظل متابعة كافة المسابقات الأولمبية بمختلف الألعاب".

وأشار "يورجن كلوب قال إن مدرب المنتخب المصري لم يقم باختيار صلاح، لذا قلت إن صلاح سيكون على رأس القائمة ليس ردا على المدرب الألماني، ولكن ليكون معلوما أن صلاح في تفكيرنا كلاعب ونجم كبير".

وبات صلاح (27 عاما) ضمن نخبة لاعبي العالم، في 2019 احتل المركز الرابع في ترتيب جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعبي العالم.

وجاء خامسا في ترتيب الكرة الذهبية.

وتوج صلاح مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكان هدافا للموسمين الماضيين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقترب صلاح من التتويج بالدوري في ظل تصدر ليفربول لترتيب البطولة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

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