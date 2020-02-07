أول تعليق من إبراهيم نور الدين بعد إدارته مباراة بيراميدز والأهلي

شدد إبراهيم نور الدين حكم مباراة بيراميدز والأهلي، على التزام الحكام الحياد في كل المواجهات التي يديرونها.

الأهلي تغلّب على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 16 من الدوري المصري، مباراة أدارها نور الدين وشهدت اعتراضات جمة من بيراميدز في نهايتها.

وصرّح نور الدين بعد اللقاء: "أحترم لجنة الحكام واللجنة الخماسية وأحترم القوانين التي تمنع الحكام من التصريح في وسائل الإعلام".

وأضاف الحكم الدولي في حديثه عبر قناة الحدث اليوم: "لكن كل ما أستطيع قوله إنني وزملائي نقف على مسافة واحدة من كل الأندية".

وأكمل: "نتمنى عدم ارتكاب أي أخطاء في مبارياتنا، وإن حدثت أخطاء ألا تكون مؤثرة".

وأتم: "تهمنا أسماءنا أكثر من أي أحد آخر".











































































































































































































































وأشهر نور الدين البطاقة الحمراء في وجه ثنائي بيراميدز: رجب بكار، وأحمد أيمن منصور، في الثواني الأخيرة من اللقاء عقب تسجيل الأهلي هدفه الثاني.

وصرّح هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز عبر FilGoal.com أن ناديه سيتقدم بطلب للاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب في المباريات المتبقية.

فيما كشف أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز في حديثه لـ FilGoal.com كواليس حصوله على بطاقة حمراء في نهاية المواجهة.

وزعم محمود فتح الله مدير الكرة في بيراميدز أن نور الدين احتسب ركلة مرمى قبل أن يعكس قراره ويحوّله إلى ركنية سجل منها الأهلي هدفه الثاني القاتل.

وصرّح مصدر في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لـ FilGoal.com أن "أداء إبراهيم نور الدين كان ممتازا، وحصل على تقييم 9 من 10".

وأضاف المصدر "الهدف الثاني للأهلي صحيح بنسبة 100% طبقا للقانون لأن الكرة الثانية لم تتداخل في اللعب، ويمكن أن نذهب للحالة بالفيفا".

وأتم "سنرفض طلب نادي بيراميدز باستقدام حكام أجانب لمبارياته المقبلة في الدوري، لأن لدينا قرار من بداية الموسم بعدم الاستعانة بحكام أجانب، باستثناء مواجهات الأهلي والزمالك".

وتجمّد رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.

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