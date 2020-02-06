بيراميدز لـ في الجول: سنطالب بحكام أجانب لكل مبارياتنا المقبلة

أعلن نادي بيراميدز عن نيته المطالبة بتعيين حكام أجانب لبقية مبارياته في الدوري المصري.

بيراميدز فرّط في تقدمه وخسر بهدفين مقابل هدف واحد أمام ضيفه الأهلي في استاد الدفاع الجوي بالجولة 16 من الدوري المصري.

وصرّح هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز عبر FilGoal.com: "سنخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم لنطلب تعيين حكام أجانب لجميع مبارياتنا المقبلة".

وكان سعيد قد خرج بتصريحات غاضبة بعد المباراة عبر أون سبورت: "خسرنا عدة مباريات سابقة، وعادة لا نتحدث عن التحكيم، لكن ليس لا يعني ذلك أن تحدث هذه الأمور". وأضاف في غضب عارم: "إنها أمور تحدث كل عام، ولا نحب الحديث فيها، اتفقنا منذ بداية الموسم ألا نتحدث عن التحكيم، لكن هناك أمور لا نستطيع تحملها".

وواصل متعجبا: "لا أصدق ما حدث في الهدف الثاني، ليس بهذا الشكل أبدا، كيف يحتسب ركلة مرمى وفجأة يحوّل القرار إلى ركلة ركنية، ومع وجود كرة ثانية في الملعب وتُسجل هدف".

وألمح: "نفهم جميعا كيف تسير الأمور، ونعرف ما يحدث تماما، كل شيء معروف، لكن إلى متى سيستمر الوضع هكذا؟".

ورفض الحديث عن أي أمور فنية: "لا يمكن أن يحدث ذلك حتى لو ظهرنا بشكل مريع، لا يجب أن نتحدث عن فنيات".

وتساءل: "متى سينصلح الوضع؟ صاحب الصوت العالي هو فقط من ينتصر؟ بقلة الأدب؟".

وأكمل: "المحترم الساكت لا يأخذ حقه، لازم (نعمل نمرة) حتى نأخذ حقنا. هذا ليس منطقيا".

وجدد الطلب بالاستعانة بحكام أجانب: "ينزعجون عندما نطالب بحكام أجانب، لنا طاقة ولا يمكن تجاوزها. ليس هناك أي كلام فني، منذ أن بدأت ممارسة كرة القدم والأمور تسير بنفس النظام".

وأتم معلقا بشكل ساخر على اقتراب تنفيذ تقنية الفيديو في الدوري المصري: "لن يتغيّر أي شيء، المكان الوحيد الذي ستفشل فيه تقنية الفيديو هو هنا".

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فوز الأهلي قاده للانتصار رقم 13 والنقطة 39 في الصدارة موسعا الفارق مع المقاولون العرب الوصيف إلى 6 نقاط.

وتكبّد بيراميدز الخسارة الرابعة الموسم الجاري وتوقف رصيده عند 26 نقطة.

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