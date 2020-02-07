سيناريو قاس.. برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا في الـ+ 90 أمام بلباو

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

جيرار بيكيه - إينياكي ويليامز - كأس ملك إسبانيا

خطف أتليتك بلباو بطاقة التأهل الأخيرة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على برشلونة في الوقت القاتل بهدف نظيف.

المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس شهدت سيطرة كتالونية وخطف بلباو الفوز في الـ + 90 عن طريق نجمه إينياكي ويليامز.

ولأول مرة سيكون نصف النهائي دون ريال مدريد وبرشلونة منذ 2010 وحينها حقق إشبيلية اللقب.

أخبار متعلقة
تشكيل برشلونة – 4 لاعبين في الوسط.. وميسي وفاتي يهاجمان بلباو برشلونة: عثمان ديمبيلي سيخضع لعملية جراحية فيدال يعود لقائمة برشلونة في مواجهة بلباو صدمة لـ برشلونة.. ماركا: ديمبيلي يغيب حتى نهاية الموسم

وتعد تلك المرة الثامنة تاريخيا التي يغيب فيها رباعي الكرة الإسبانية الكبير ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا عن المربع الذهبي للكأس ملك إسبانيا.

فوز الفريق الباسكي يتكرر للمرة الثانية على التوالي الموسم الجاري بعدما خطف فوزا في الدور الأول بالدوري الإسباني والآن حقق الفوز مرة ثانية لأول مرة منذ 1988.

وصف المباراة

قرر كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة البدء في الهجوم بثنائية ليونيل ميسي وأنسو فاتي ومن خلفهم رباعي في خط الوسط.

الشوط الأول انتهى سلبيا بين الفريقين إذ شهد سيطرة شبه مطلقة من برشلونة لكن غلبت عليه البطاقات الصفراء والتي وصل عددها إلى 5 في أول 45 دقيقة.

ليونيل ميسي كان من نصيبه بطاقة في الدقيقة 40 بعد تدخل في منتصف الملعب على راؤول جارسيا.

ولم يسلم كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة من البطاقات وتلقي واحدة في الدقيقة 42 للاعتراض على قرار الحكم.

في الشوط الثاني سعى برشلونة لخطف هدف التقدم، ضغط برشلونة تواصل وقرر سيتيين إشراك الفرنسي أنطوان جريزمان بدلا من أنسو فاتي في الدقيقة 57.

في المقابل حل أرتيز أدوريز صاحب رائعة لقاء الدور الأول من الدوري الإسباني أمام برشلونة في الدقائق الـ 13 الأخيرة بدلا من إيكر مونياين.

وفي الوقت الذي استعد فيه الجميع للانتقال لشوطين إضافيين سجل إينياكي ويليامز هدفا قاتلا في الدقيقة 93.

رأسية من إيباي حولها إيناكي برأسه في شباك أندريه تير شيتجين دون أن يتحرك لها.

الدقيقة الأخيرة لم تكن كافية لخطف الضيوف التعادل ليودع برشلونة الكأس ويواصل بداياته السلبية لعام 2020 بعد الفشل في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.

اقرأ أيضا:

الثنائي أليو يفك العقدة.. الأهلي يهزم بيراميدز في الـ +90

الكأس عدو زيدان.. سوسيداد يطيح بـ ريال مدريد في مباراة مجنونة

مانشستر سيتي يعلن إصابة نجمه

خبر في الجول – جلال يفكر في الاستقالة من المصري

طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر

برشلونة كأس ملك إسبانيا برشلونة ، أتلتيك بلباو
نرشح لكم
أخر الأخبار
أول تعليق من إبراهيم نور الدين بعد إدارته مباراة بيراميدز والأهلي 2 ساعة | مصر
الزمالك يكشف سبب الخلاف مع بوطيب.. وخطوة من النادي ضد اللاعب 2 ساعة | الدوري المصري
بيرلو: كونتي بمفرده قلص الفارق بين إنتر ويوفنتوس 2 ساعة | أوروبا
مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: نرفض طلب بيراميدز.. وأداء حكم مباراة الأهلي كان ممتازا 2 ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى يرد على "ماذا لو وصل عرض خيالي لمصطفى محمد؟" ويكشف حديثهما قبل الموسم 3 ساعة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ يعلن حضوره قمة الأهلي والزمالك في الدوري 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 4 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم
قد ينال إعجابك