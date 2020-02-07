مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: نرفض طلب بيراميدز.. وأداء حكم مباراة الأهلي كان ممتازا

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 01:23

كتب : وليد الحسيني

لاعبو بيراميدز يعترضون على إبراهيم نور الدين عقب هدف أليو ديانج

تنوي لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم رفض طلب بيراميدز باستقدام حكام أجانب لمبارياته المقبلة في الدوري بعد الخسارة من الأهلي 2-1 في الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز فرّط في تقدمه وخسر بهدفين مقابل هدف واحد أمام ضيفه الأهلي في استاد الدفاع الجوي بالجولة 16 من الدوري المصري بعد اعتراضات كبيرة على احتساب الهدف الثاني للنادي الأحمر.

وصرح هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز عبر بعدها بأن ناديه سيطلب حكاما أجانب لباقي مبارياته في الدوري. ( اقرأ تصريحاته )FilGoal.com

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ورد مصدر من لجنة الحكام لـFilGoal.com قائلا: "أداء إبراهيم نور الدين في مباراة الأهلي وبيراميدز كان ممتازا، وحصل على تقييم 9 درجات من 10".

وأوضح "الهدف الثاني للأهلي صحيح بنسبة 100% طبقا للقانون لأن الكرة الثانية لم تتداخل في اللعب، ويمكن أن نذهب للحالة بالفيفا".

وأتم "سنرفض طلب نادي بيراميدز باستقدام حكام أجانب لمبارياته المقبلة في الدوري، لأن لدينا قرار من بداية الموسم بعدم الاستعانة بحكام أجانب، باستثناء مواجهات الأهلي والزمالك".

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