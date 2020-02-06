أحمد أيمن منصور لـ في الجول: الحكم احتسب ركلة مرمى ثم غيّر قراره في هدف الأهلي الثاني

الخميس، 06 فبراير 2020 - 22:51

كتب : بسام أبو بكر

لاعبو بيراميدز يعترضون على إبراهيم نور الدين عقب هدف أليو ديانج

اعترض أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز على قرارات إبراهيم نور الدين حكم مباراة فريقه أمام الأهلي.

بيراميدز خسر بهدفين مقابل هدف واحد أمام ضيفه الأهلي على استاد الدفاع الجوي في الجولة 16 من الدوري المصري.

وصرّح أحمد أيمن منصور لـ FilGoal.com: "تلقيت البطاقة الصفراء الأولى لأني اعترضت على الحكم المساعد وقلت له "ألم تر الدفعة؟"، فقال لي (اسكت عشان ماطلعكش بره)".

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وأضاف: "الحكم المساعد طلب من إبراهيم نور الدين إعطائي إنذار، فقلت له أنه تسبب بذلك في إيقافي عن المباراة المقبلة".

وأكمل: "الأهلي سجل هدفا لا أستطيع الحديث عنه، فالحكم احتسب ركلة مرمى في البداية، وكنا بصدد تنفيذها لنجد لاعبي الأهلي ينفذون ركنية، والحكم قال لهم "العبوا العبوا"، وكانت هناك كرة أخرى في الملعب، ليسجل الأهلي من تلك الهجمة".

وأتم مفسرا طرده: "بعدها أعطاني مهدي سليمان الكرة لنستأنف اللعب، فسددتها بعيدا، ليعطيني الحكم البطاقة الصفراء الثانية ويطردني".

فوز الأهلي قاده للانتصار رقم 13 والنقطة 39 في الصدارة موسعا الفارق مع المقاولون العرب الوصيف إلى 6 نقاط.

وتكبّد بيراميدز الخسارة الرابعة الموسم الجاري وتوقف رصيده عند 26 نقطة.

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