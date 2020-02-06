الثنائي أليو يفك العقدة.. الأهلي يهزم بيراميدز في الـ +90

أنهى الأهلي عقدة سلسلة النتائج السلبية أمام بيراميدز وأوقفها عند 4 خسائر سواء بالمسمى القديم "الأسيوطي سبورت" أو "بيراميدز".

الثنائي أليو قلبا تأخر الأهلي في الشوط الثاني بعد تقدم بيراميدز بهدف علي جبر، في ختام قمة الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

بيراميدز أو الأسيوطي فاز على الأهلي أولا في نصف نهائي كأس مصر 2017-18، ومن ثم مع تحوّل الفريق إلى بيراميدز فاز الفريق الموسم الماضي في 3 مواجهات.

في الدوري فاز بيراميدز بنتيجة 2-1 و1-0، وفي ثمن نهائي كأس مصر فاز بنتيجة 1-0 ليؤكد عقدته للأهلي في آخر موسمين.

وأنهى لاعبو الأهلي سلسلة النتائج بسيناريو مثير خاصة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

فوز قاد الأهلي للانتصار رقم 13 والنقطة 39 في الصدارة موسعا الفارق مع المقاولون العرب الوصيف إلى 6 نقاط.

وتكبّد بيراميدز الخسارة الرابعة الموسم الجاري وتوقف رصيده عند 26 نقطة.

#ديانج يقود #الأهلى للفوز الأول على #بيراميدز فى الوقت القاتل تقدم على جبر لبيراميدز فى الدقيقة 53 وتعادل أليو بادجي للأهلى فى الدقيقة 77 قبل أن يحرز أليو ديانج هدف الفوز فى الدقيقة 91. شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/O1aNKRQKnH — WATCH iT! (@WatchiTMENA) February 6, 2020

تشكيل الفريقان

علي معلول عاد مرة أخرى لشغل مركز الظهير الأيسر بعدما شارك أيمن أشرف بدلا منه أمام الهلال السوداني.

وشارك مروان محسن في هجوم الأهلي ومن خلفه الثلاثي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.

في المقابل عوّض أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز غياب عبد الله السعيد لتراكم البطاقات بـ إسلام عيسى وعمر جابر وطارق طه وأمامهم الغاني جون أنتوي.

شوط هادئ

تصويبة رائعة من جونيور أجاي من يسار منطقة جزاء بيراميدز أبعدها المهدي سليمان من أسفل يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

الربع ساعة الأولى شهدت سيطرة ومحاولات من الأهلي لكن دون خطورة حقيقة وهدأت بعدها أحداث اللقاء.

بدأ لاعبو بيراميدز الدخول في أجواء اللقاء ومع مرور نصف ساعة على مجريات الشوط الأول لم يكن هناك تهديدا حقيقيا.

في الدقيقة 37 سقط عمر جابر على أرضية الملعب وعقب تلقيه العلاج خرج سقط مجددا وعوّضه التونسي عمر لعيوني في الدقيقة 41.

الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين.

تقدم بيراميدز مبكر

الشوط الثاني بدأ بتفوق لـ بيراميدز، علي معلول أعاق نبيل دونجا في منتصف الملعب وحصل على أول بطاقة صفراء في اللقاء.

الدقيقة 53 شهدت هدف بيراميدز الأول برأسية من علي جبر دون أي رقابة من دفاع الأهلي مستغلا ركنية متقنة نفذها أحمد توفيق.

هدف هو الثالث الذي يسكن شباك الأهلي في الموسم الجاري بالدوري، ولأول مرة يتأخر الأهلي في النتيجة بالدوري.

السويسري ريني فايلر أجرى تبديلان بنزول السنغالي أليو بادجي ووليد سليمان بدلا من مروان محسن ومحمد مجدي أفشة في الدقيقة 63 لتنشيط الهجوم.











































































































































































































































الدقيقة 66 شهدت إشهار إبراهيم نور الدين حكم اللقاء بطاقة صفراء لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ومساعد المدير الفني الكرواتي لـ بيراميدز.

هجوم الأهلي

وليد سليمان هدد مرمى المهدي سليمان بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء لكنها جاءت في يد الحارس في منتصف المرمى بالدقيقة 68.

الأهلي بدأ الضغط والتحكم في مجريات اللقاء مع تراجع للاعبي بيراميدز لتأمين مرماهم.

الكرواتي تشاتشيتش أجرى تغييرا دفاعيا بنزول عبد الله بكري بدلا من إسلام عيسى في الدقيقة 73.

وبعد دقيقتين شهدت بينية من أليو بادجي إلى أجايي الذي فشل في السيطرة على الكرة وحصل المهدي سليمان عليها قبله.

ضغط الأهلي الهجومي تكلل بهدف السنغالي أليو بادجي في الدقيقة 77 ركلة ثابتة نُفذت داخل منطقة الجزاء ارتدت للمالي أليو ديانج الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وارتطمت بقدم بادجي وغالطت حارس بيراميدز معلنة عن هدف التعادل.

وفي الدقيقة 78 حصل أحمد أيمن منصور على بطاقة صفراء.

تحول اللقاء

تشاتشيتش أجرى تغييرا أخيرا بنزول دودو الجباس بدلا من جون أنتوي في الدقيقة 80.

وبعد دقيقة واحدة تسبب الجباس في حصول أيمن أشرف على بطاقة صفراء عقب تفوقه في سباق سرعة على الأخير للحاق بالكرة.

وكاد الأهلي أن يخطف هدف الفوز، بعد لعبة ثلاثية بين أحمد فتحي ووليد سليمان الذي مرر بينية في يمين منطقة الجزاء لحسين الشحات، لكن المهدي سليمان خرج من مرماه وقطع التمريرة لتتحول لركنية في الدقيقة 84.

بعدها مباشرة حل محمود عبد المنعم كهربا بدلا من حسين الشحات.

محمد الشناوي أنقذ الأهلي في الدقيقة 88 من هدف فوز قاتل لـ بيراميدز برأسية من علي جبر على نفس طريقة هدفه الأول لكن حارس الأهلي حوّلها لركنية ببراعة.

الأهلي خطف هدف الفوز في الدقيقة 90، ركنية سريعة نفذها لاعبو الأهلي، أبعدها دفاع بيراميدز لكن أليو بادجي سدد الكرة بقوة ببراعة في شباك المهدي سليمان وتلك المرة دون أن تلمس أحدا.

لاعبو بيراميدز اعترضوا على الهدف لأن المهدي سليمان كان يُبعد الكرة إلى خارج الملعب أثناء تنفيذ الركنية، اعتراضات اللاعبين انتهت بطرد كل من رجب بكار وأحمد أيمن منصور من جانب بيراميدز.

وبعد دقيقة واحد أطلق إبراهيم نور الدين صافرة نهاية اللقاء معلنا فوز الأهلي الـ 13 على التوالي.

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