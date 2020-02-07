الشعباني: حظوظنا أمام الزمالك متساوية.. من يتصور غير هذا حتما مخطئ

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 00:03

كتب : FilGoal

مجدي تراوي - معين الشعباني - الترجي

يرى معين الشعباني مدرب نادي الترجي الرياضي، بأن فرص فريقه أمام الزمالك متساوية في سلسلة المباريات التي ستجمعهم في الفترة المقبلة.

وقال الشعباني في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية: "مواجهتنا لمنافس في عراقة الزمالك سيكون حافزا قويا بالنسبة لنا".

وأضاف "الزمالك بطل دوري أبطال إفريقيا في 5 مرات سابقة، وكل الفرق الثمانية التي تأهلت لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أقوياء".

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الشعباني أتبع "حظوظنا متساوية في مواجهتنا مع الزمالك بنسبة 50% لكل فريق. كعادتنا سنعمل كي نوفق في النهاية، لأننا نعلم بأن من يريد الفوز عليه أن يعمل بشكل قوي".

وواصل "الأفضلية دائما تكون للفريق الذي يكون جاهزا 100% يوم المباراة، ومن يتصور غير ذلك مخطئ".

وأتم "أتمنى أن نحقق لقب كأس السوبر الإفريقي لنحصل على اللقب الغائب عننا منذ عام 1994".

الزمالك يواجه الترجي الرياضي ثلاث مرات خلال شهر من الآن. المواجهة الأولى ستكون يوم 14 فبراير في كأس السوبر الإفريقي، ثم مرتين ذهابا وإيابا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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