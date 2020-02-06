محمود فتح الله يكشف سبب أزمة نهاية لقاء بيراميدز والأهلي

الخميس، 06 فبراير 2020 - 23:46

كتب : FilGoal

زيزو - محمود فتح الله - بيراميدز - المصري

كشف محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز، عن سبب الأزمة في نهاية لقاء بيراميدز والأهلي.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) على قناة أون سبورت: "حين تخرج الكرة خارج الملعب ويشير الحكم بأنها ركلة مرمى. ويأخذ الحارس الكرة ليبدأ هجمة، فيفاجأ بتغيير الحكم لرأيه ولعب الخصم للكرة بسرعة قبل حتى أن يخرج مهدي سليمان الكرة خارج الملعب، ماذا يفترض أن نفعل".

بيراميدز فرّط في تقدمه وخسر بهدفين مقابل هدف واحد أمام ضيفه الأهلي في استاد الدفاع الجوي

أخبار متعلقة
أحمد أيمن منصور لـ في الجول: الحكم احتسب ركلة مرمى ثم غيّر قراره في هدف الأهلي الثاني عبد الحفيظ: هدف بيراميدز أخرج الشراسة في شخصية لاعبي الأهلي مؤتمر تشاتشيتش: ما حدث بعد هدف الأهلي؟ لاعبو بيراميدز كانوا يدافعون عن فريقهم الثنائي أليو يفك العقدة.. الأهلي يهزم بيراميدز في الـ +90

وأضاف "هذا ما حدث. إبراهيم نور الدين أشار بركلة مرمى وكان اللاعبون يتحضرون للعب ركلة المرمى، لكننا تفاجأنا بتغيير الحكم قراره ولعب الأهلي للهجمة سريعا".

فتح الله أكمل ساخرا "حين يقرر حكم مباراتنا المقبلة مع المقاولون، احتساب ركلة مرمى، هل يفترض أن نصدقه أو لا؟".

وعن سبب طرد لاعبين من فريقه في نهاية اللقاء، قال فتح الله "بعد الهدف شعرنا بالظلم، وحدثت احتجاجات قوية والبعض نزل الملعب".

وأتم "بعد أن هدأ اللعب، ركل أحمد أيمن منصور الكرة خارج الملعب فطرده الحكم".

فوز الأهلي قاده للانتصار رقم 13 والنقطة 39 في الصدارة موسعا الفارق مع المقاولون العرب الوصيف إلى 6 نقاط.

وتكبّد بيراميدز الخسارة الرابعة الموسم الجاري وتوقف رصيده عند 26 نقطة.

اقرأ أيضا:

الثنائي أليو يفك العقدة.. الأهلي يهزم بيراميدز في الـ +90

الكأس عدو زيدان.. سوسيداد يطيح بـ ريال مدريد في مباراة مجنونة

مانشستر سيتي يعلن إصابة نجمه

خبر في الجول – جلال يفكر في الاستقالة من المصري

طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر

في الدوري الأهلي بيراميدز محمود فتح الله
نرشح لكم
أخر الأخبار
أول تعليق من إبراهيم نور الدين بعد إدارته مباراة بيراميدز والأهلي 7 دقيقة | مصر
الزمالك يكشف سبب الخلاف مع بوطيب.. وخطوة من النادي ضد اللاعب 24 دقيقة | الدوري المصري
بيرلو: كونتي بمفرده قلص الفارق بين إنتر ويوفنتوس 29 دقيقة | أوروبا
مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: نرفض طلب بيراميدز.. وأداء حكم مباراة الأهلي كان ممتازا 34 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى يرد على "ماذا لو وصل عرض خيالي لمصطفى محمد؟" ويكشف حديثهما قبل الموسم 53 دقيقة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ يعلن حضوره قمة الأهلي والزمالك في الدوري 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 4 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم
قد ينال إعجابك