محمود فتح الله يكشف سبب أزمة نهاية لقاء بيراميدز والأهلي

كشف محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز، عن سبب الأزمة في نهاية لقاء بيراميدز والأهلي.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) على قناة أون سبورت: "حين تخرج الكرة خارج الملعب ويشير الحكم بأنها ركلة مرمى. ويأخذ الحارس الكرة ليبدأ هجمة، فيفاجأ بتغيير الحكم لرأيه ولعب الخصم للكرة بسرعة قبل حتى أن يخرج مهدي سليمان الكرة خارج الملعب، ماذا يفترض أن نفعل".

بيراميدز فرّط في تقدمه وخسر بهدفين مقابل هدف واحد أمام ضيفه الأهلي في استاد الدفاع الجوي

وأضاف "هذا ما حدث. إبراهيم نور الدين أشار بركلة مرمى وكان اللاعبون يتحضرون للعب ركلة المرمى، لكننا تفاجأنا بتغيير الحكم قراره ولعب الأهلي للهجمة سريعا".

فتح الله أكمل ساخرا "حين يقرر حكم مباراتنا المقبلة مع المقاولون، احتساب ركلة مرمى، هل يفترض أن نصدقه أو لا؟".

وعن سبب طرد لاعبين من فريقه في نهاية اللقاء، قال فتح الله "بعد الهدف شعرنا بالظلم، وحدثت احتجاجات قوية والبعض نزل الملعب".

وأتم "بعد أن هدأ اللعب، ركل أحمد أيمن منصور الكرة خارج الملعب فطرده الحكم".

فوز الأهلي قاده للانتصار رقم 13 والنقطة 39 في الصدارة موسعا الفارق مع المقاولون العرب الوصيف إلى 6 نقاط.

وتكبّد بيراميدز الخسارة الرابعة الموسم الجاري وتوقف رصيده عند 26 نقطة.

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