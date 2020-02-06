عبد الحفيظ: رمضان سيكون جاهزا يوم 13 فبراير.. وشكرا بوجلبان على ترشيح ديانج

حدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي موعدا لانتظام رمضان صبحي في التدريبات بعد تعافيه من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "رمضان سيكون جاهزا بشكل تام يوم 13 فبراير بحد أقصى".

وأشار "رمضان شارك معنا في التدريبات قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال، ولكن فضلنا إراحته ثم انتظم في المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، وأبلغنا بأن إحساسه بقدمه والملعب ليس بنسبة 100%".

وتابع "لذا فضلنا إراحة رمضان صبحي 6 أيام إضافية لتفادي أي مضاعفات، لابد من التفكير في مراحل قادمة وأهم".

وانتقل مدير الكرة بالأهلي للإشادة بلاعب الوسط المالي آليو ديانج، قائلا "إنه اختيار موفق جدا، أشكر أنيس بوجلبان على ترشيحه لنا، ديانج يتسم بأداء قوي وشخصية تسعى للنجاح والتحسن منذ اليوم الأول له في النادي".

وبسؤاله عن إمكانية تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك يوم 24 فبراير في الدوري، رد عبد الحفيظ في ختام تصريحاته "ملتزمون بجدول الدوري، نحضر للمباريات المحلية والإفريقية، ما لم تجد أي ظروف طارئة".

كان الأهلي قد فاز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

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