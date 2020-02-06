النجم الساحلي: نطالب بتطبيق الـ VAR من ربع نهائي دوري الأبطال

الخميس، 06 فبراير 2020 - 10:55

كتب : FilGoal

الأهلي - النجم الساحلي

طالب فيصل خليفة نائب رئيس نادي النجم الساحلي، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بضرورة تطبيق تقنية الفيديو VAR اعتبارا من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمس الأربعاء وأسفرت عن مواجهة النجم الساحلي لـ الوداد المغربي، كما يواجه الأهلي فريق صن داونز، ويصطدم الزمالك بالترجي وأخيرا يلعب مازيمبي أمام الرجاء المغربي.

وقال رئيس النجم الساحلي في تصريحات عبر قناة النهار: "القرعة قوية جدا، نعرف الوداد المغربي جيدا، سبق أن واجهناه 7 مرات بواقع 5 في إفريقيا ومواجهتين عربيتين".

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وشدد فيصل خليفة "كاف عليه أن يساهم في تحسين وتلميع الصورة بتطبيق تقنية الفيديو منذ ربع النهائي".

وأضاف "ذلك إذا أراد الاتحاد الإفريقي أن تمر المواجهات الكبيرة دون مشاكل".

وتابع رئيس النجم الساحلي "ربع النهائي يشهد 4 نهائيات، فكل الأندية سبق لها الفوز باللقب وأتمنى أن يكون المستوى جيد جدا لإعطاء صورة ممتازة عن الكرة الإفريقية".

وأتم فيصل خليفة تصريحاته "بالعمل وتصحيح الأخطاء والتركيز سنتأهل للدور قبل النهائي، لنلاقي الفائز من الأهلي وصن داونز".

تقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 28 أو 29 فبراير بينما الإياب أحد يومي 5 أو 6 مارس.

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