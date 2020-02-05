22 يوما ناريا في انتظار الزمالك.. الأبيض يواجه الترجي والأهلي 5 مرات

ينتظر الزمالك 22 يوما ناريا بعد إجراء مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا والتي أسفرت عن مواجهته للترجي التونسي في ربع النهائي.

وإذا لم يكن هناك أي تأجيل في لقاء القمة في الدوري فإن الزمالك تنتظره خمس مواجهات صعبة تباعا تبدأ بالترجي وتنتهي بالفريق التونسي.

وسيسافر الزمالك إلى قطر للقاء الترجي على لقب كأس السوبر الإفريقي في الـ14 من شهر فبراير الجاري.

ومن قطر سيسافر الزمالك إلى الإمارات لمواجهة الأهلي على لقب كأس السوبر المحلي في الـ20 من الشهر الجاري.

وعقب أربعة أيام فقط سيواجه الزمالك نظيره الأهلي مرة أخرى ولكن تلك المرة في الدوري في اللقاء المؤجل من الدور الأول.

وبعد ذلك سيتعين على الزمالك لقاء الترجي أحد يومي 28 أو 29 من شهر فبراير الجاري في مصر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأخيرا يختتم الزمالك مبارياته النارية بلقاء الترجي في تونس في إياب ربع النهائي أحد يومي الخامس أو السادس من شهر مارس المقبل.

اقرأ أيضا:

عودة فتحي والشيخ في قائمة الأهلي أمام بيراميدز

هل يعود حجازي إلى الأهلي؟

كاف يخاطب الزمالك رسميا بشأن تعهدات الاتحاد القطري

النجم الساحلي يكشف سبب القلق من مواجهة الزمالك

تحديد ملعب نهائي كأس ملك إسبانيا

جابريل باربوسا يتحدى العادات من أجل كوبي براينت