18 يوما ناريا في انتظار الأحمر.. الأهلي يواجه الزمالك وصن داونز 4 مرات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 20:35

كتب : FilGoal

الأهلي - النجم الساحلي

أوقعت قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، ليكون الفريق الأحمر أمام 18 يوما ناريا.

ومن يوم 20 فبراير الجاري حتى يوم 9 مارس المقبل، تنتظر الأهلي 4 مواجهات نارية في 3 بطولات.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في السوبر المصري في الإمارات، ثم يواجه الأبيض مرة أخرى الدوري المصري قبل أن يلعب ضد صن داونز.

أخبار متعلقة
بيراميدز في بيان جديد: الأهلي قدوة لنا.. ليس له علاقة بالأزمة وسنهدي المباراة لقناته قرعة الكونفدرالية - طريق ناري لـ المصري ومتوازن لـ بيراميدز 22 يوما ناريا في انتظار الزمالك.. الأبيض يواجه الترجي والأهلي 5 مرات في إفريقيا - الزمالك يصطدم بـ الترجي حامل لقب دوري الأبطال.. تعرف على الطريق للنهائي في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي

بداية الـ18 يوما النارية للأهلي ستكون أمام الزمالك في السوبر المصري في أبو ظبي يوم 20 فبراير الجاري.

ثم يعود الأهلي إلى مصر ليواجه الزمالك مرة أخرى في مباراة الدور الأول للدوري المصري يوم 24 فبراير.

بعدها يلعب الأهلي ضد صن داونز في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا في مصر، أحد أيام 28 أو 29 فبراير.

وأخيرا يسافر الأهلي إلى جنوب إفريقيا ليواجه صن داونز في لقاء العودة أحد أيام 5 أو 6 مارس المقبل.

اقرأ أيضا:

الأهلي ضد صن داونز.. تعرف على طريق الأحمر نصف النهائي

الزمالك ضد الترجي.. تعرف على طريق الأبيض في نصف النهائي

تعرف على قرعة بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

22 يوما ناريا في انتظار الزمالك

18 يوما ناريا في انتظار الأحمر

قرار من بيراميدز بشأن إذاعة مباراة الأهلي

الأهلي صن داونز دوري أبطال إفريقيا الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
هاني سعيد: بيراميدز كان جاهزا لمواجهة أي منافس.. وعيننا على التتويج 12 دقيقة | إفريقيا
ممثل صن دوانز: مباراة الموسم الماضي لن تتكرر.. ونفضل لعب المواجهات الجماهيرية 14 دقيقة | إفريقيا
أنتوي وجابر يقودان قائمة بيراميدز أمام الأهلي 15 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي ضد صن داونز.. التاريخ يساند الأحمر قبل مواجهة العملاق الأصفر 18 دقيقة | الدوري المصري
مدرب صن داونز لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر منا.. أعرف نادي القرن جيدا 35 دقيقة | إفريقيا
الزمالك ضد الترجي.. التاريخ يقف بجانب الفارس الأبيض ضد فريق الدم والذهب 35 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 3 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم 4 القيعي لـ صالح جمعة: أمامك فرصة اغتنمها
قد ينال إعجابك