18 يوما ناريا في انتظار الأحمر.. الأهلي يواجه الزمالك وصن داونز 4 مرات

أوقعت قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، ليكون الفريق الأحمر أمام 18 يوما ناريا.

ومن يوم 20 فبراير الجاري حتى يوم 9 مارس المقبل، تنتظر الأهلي 4 مواجهات نارية في 3 بطولات.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في السوبر المصري في الإمارات، ثم يواجه الأبيض مرة أخرى الدوري المصري قبل أن يلعب ضد صن داونز.

بداية الـ18 يوما النارية للأهلي ستكون أمام الزمالك في السوبر المصري في أبو ظبي يوم 20 فبراير الجاري.

ثم يعود الأهلي إلى مصر ليواجه الزمالك مرة أخرى في مباراة الدور الأول للدوري المصري يوم 24 فبراير.

بعدها يلعب الأهلي ضد صن داونز في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا في مصر، أحد أيام 28 أو 29 فبراير.

وأخيرا يسافر الأهلي إلى جنوب إفريقيا ليواجه صن داونز في لقاء العودة أحد أيام 5 أو 6 مارس المقبل.

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