الأهلي ضد صن داونز.. التاريخ يساند الأحمر قبل مواجهة العملاق الأصفر

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 21:09

كتب : FilGoal

الأهلي - صن داونز

مباراة مكررة من النسخة الماضية لبطولة إفريقيا تجمع بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي.

وأوقعت قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا الأهلي في مواجهة صن داونز، مثلما حدث في البطولة الماضية.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب في مصر أحد أيام 28 و29 فبراير الجاري، ثم يخوض لقاء العودة أحد أيام 5 أو6 مارس.

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وقبل مواجهة الأهلي وصن داونز يقف التاريخ بجانب الفريق الأحمر ضد الفريق الأصفر.

ويستعرض معكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الأهلي مع صن داونز.

الأهلي لعب ضد صن داونز 6 مرات من قبل في دوري أبطال إفريقيا. انتصر 3 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة.

أول لقاء جمع بينهما كان في نسخة 2001 في نهائي البطولة، وقتها تعادلا في جنوب إفريقيا 1-1 وفاز الأهلي 3-0 في مصر وحقق اللقب.

وثاني المواجهات كانت في بطولة 2007، وتعادل الفريقين في الذهاب في جنوب إفريقيا 2-2، وفاز المارد الأحمر في الإياب بثنائية دون رد.

آخر مواجهة بين الفريقين كانت النسخة الماضية في ربع النهائي، وقتها انتصر صن داونز بخماسية تاريخية ذهابا واكتفى الأهلي بالانتصار 1-0 إيابا وودع البطولة.

وسجل الأهلي 9 أهداف في شباك صن داونز، واهتزت شباكه 8 مرات.

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