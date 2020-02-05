مدرب صن داونز لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر منا.. أعرف نادي القرن جيدا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 20:53

كتب : محمد عبد العظيم

بيتسو موسيماني

قال بيتسو موسيماني المدير الفني لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي إن الأهلي سيسعى للثأر من فريقه حينما يلتقيان في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني لـFilGoal.com: "مواجهة الأهلي صعبة للغاية، هم سيلعبون من أجل الثأر من هزيمة الموسم الماضي في الدور ذاته".

وهُزم الأهلي بخمسة أهداف لهدف في مجموع مباراتي صن داونز الموسم الماضي في ربع النهائي.

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وواصل موسيماني حديثه "نعرف الأهلي جيدا هو أكبر فريق في القارة ونادي القرن ولديه مدرب كبير ولاعبين كبار".

وأتم "كنا مرشحين للعب ضد الزمالك أو الرجاء أو الأهلي والقرعة أوقعتنا مع الأهلي وسنبدأ للتحضير للمواجهة بداية اليوم لأنها تحتاج لتحضير كبير جدا".

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