الزمالك ضد الترجي.. التاريخ يقف بجانب الفارس الأبيض ضد فريق الدم والذهب

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 20:52

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الترجي

الزمالك ضد الترجي.. التاريخ يقف بجانب الفارس الأبيض ضد فريق الدم والذهب

3 مواجهات في 22 يوما ستجمع الزمالك مع الترجي التونسي.

وأوقعت قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا الزمالك في مواجهة الترجي التونسي، ليلتقي الفريقين 3 مرات في 22 يوما.

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ويلعب الزمالك يوم 14 فبراير الجاري ضد الترجي في بطولة السوبر الإفريقي في المباراة التي تقام في الدوحة.

ثم يلتقي الزمالك مع الأهلي مرتين في السوبر المصري والدوري، قبل أن يواجه الترجي.

وقبل المواجهات الثلاث بين الزمالك والترجي، يقف التاريخ مع الفارس الأبيض ضد فريق الدم والذهب الذي يحمل لقب دوري الأبطال في النسختين الماضيتين.

ويستعرض معكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الزمالك ضد الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واجه الزمالك نظيره الترجي التونسي 6 مرات من قبل، انتصر مرتين وتعادل 3 مرات وخسر مرة.

أول لقاء جمع بينهما كان في نسخة 1994 في نهائي البطولة، وقتها تعادلا في مصر 0-0 وفاز الترجي 3-1 في الإياب ورفع اللقب.

ثاني مواجهة بين الفريقين كانت في نسخة البطولة عام 2002.

وانتهى اللقاء الأول في تونس بالتعادل 1-1، وفاز الزمالك في مصر بهدف دون رد، ضمن دور المجموعات.

آخر مواجهة بين الفريقين كانت في نسخة 2005 في دور المجموعات، وقتها تعادلا في مصر 1-1 وفاز الزمالك إيابا 2-1.

وسجل الزمالك 5 أهداف في شباك الترجي، واهتزت شباكه 6 مرات.

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