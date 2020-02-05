أحمد مرتضى: مواجهة الترجي 3 مرات ستزيل أي صعوبة في دراسة المنافس

يؤمن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بأن مواجهة الترجي التونسي ثلاث مرات خلال أيام قليلة ستجعل دراسة الخصم أمر سهل.

ويلتقي الزمالك مع الترجي في السوبر الإفريقي قبل أن يلتقيه مرتين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد مرتضى عبر موقع الزمالك الرسمي: "لقاء الترجي ثلاث مرات في وقت قصير ستجعل الأوراق مكشوفة أمام الفريق والجهاز الفني ولن تكون هناك أي صعوبة في دراسة المنافس".

وواصل "الترجي فريق كبير ويضم الكثير من العناصر المميزة وهو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الأخيرين، لكننا نثق في لاعبينا وقدرتنا على تجاوز الخصم".

وأتم أحمد مرتضى "الزمالك سيواجه ضغطا كبيرا في اللقاءات المقبلة فنحن سنخوض مباريات بمثابة لقاءات بطولات ولا بديل عن الفوز فيها".

اقرأ أيضا:

الأهلي ضد صن داونز.. تعرف على طريق الأحمر نصف النهائي

الزمالك ضد الترجي.. تعرف على طريق الأبيض في نصف النهائي

تعرف على قرعة بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

22 يوما ناريا في انتظار الزمالك

18 يوما ناريا في انتظار الأحمر

قرار من بيراميدز بشأن إذاعة مباراة الأهلي