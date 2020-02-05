ممثل صن داونز: مباراة الموسم الماضي لن تتكرر.. ونفضل لعب المواجهات الجماهيرية

يعتقد خالد علي ممثل نادي صن داونز في قرعة دوري أبطال إفريقيا أن نتيجة الموسم الماضي بين الأهلي والفريق الجنوب إفريقي لن تتكرر مجددا.

الأهلي يستضيف ذهابا صن داونز في مصر ثم يحل ضيفا على بطل جنوب إفريقيا.

وقال ممثل النادي الجنوب إفريقي: "النسبة الأكبر كانت أننا سنأتي إلى مصر، بنسبة 66.6% كانت أن نواجه الأهلي أو الزمالك في ربع النهائي".

وتابع في حديثه لقناة أون سبورت " الجهاز الفني بدأ التحضير للمباراة من الأن".

وأضاف عن مواجهة الأهلي وأحداث الموسم الماضي "مباراة الموسم الماضي لن تتكرر مجددا، كل شيء وارد والصعود حق مشروع".

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وكان الأهلي قد خسر ذهابا بخماسية دون رد في أثقل هزيمة للفريق في البطولات الإفريقية وفاز إيابا بهدف نظيف.

وأردف "شخصيا أنا أهلاوي، كنت لا أتمنى مواجهة الأهلي لكن علينا التعامل مع الموضوع حاليا".

وردا على أيهما فضّل الجهاز الفني لمواجهته قبل إجراء القرعة "الجهاز الفني يفضل لعب المباراة في الجماهيرية أمام خصوم".

وأتم عما نشره الحارس دينيس أونيانجو عن خوف الأهلي والزمالك من لقاء الفريق الجنوب إفريقي "لا اعتقد أن دينيس يقصد هذا، هو مجرد مزاح ولم يقصد أي شيء".

وتقام مباراة الذهاب في مصر أحد يومي 28 أو 29 فبراير الجاري، بينما لقاء الإياب بجنوب إفريقيا أحد يومي 6 أو 7 مارس المقبل.

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