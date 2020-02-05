في إفريقيا - الزمالك يصطدم بـ الترجي حامل لقب دوري الأبطال.. تعرف على الطريق للنهائي

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن اصطدام الزمالك بمواجهة الترجي التونسي في ربع نهائي المسابقة.

وكان الزمالك قد تأهل إلى ربع النهائي بعد احتلال وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط خلف مازيمبي صاحب الـ 14 نقطة.

وتقام مباراة الذهاب في مصر أحد يومي 28 أو 29 فبراير الجاري، بينما لقاء الإياب خارج مصر أحد يومي 6 أو 7 مارس المقبل.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة الفائز من مباراة الزمالك والترجي للفائز من لقاء (الرجاء ضد مازيمبي).

وفي حال تأهل الزمالك يلعب مباراة الإياب في نصف النهائي على ملعبه في مصر.

مشوار الزمالك:

تغلب الزمالك في الدور التمهيدي على فريق ديكاداها الصومالي بنتيجة 7-0 ذهابا و6-0 في مباراة الإياب.

وفي الدور الأول تأهل الزمالك على حساب جينراسيون فوت السنغالي في مباراة درامية، إذ خسر الأبيض 2-1 ذهابا وتغلب 1-0 في مباراة الإياب التي تم تحديدها في موعد أخر بعد أزمة ملعب المباراة.

وحل الزمالك في المجموعة الأولى بثمن النهائي بجوار أندية مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي.

وتأهل الزمالك قبل جولة من النهاية وأنهى المجموعة برصيد 9 نقاط بينما حسم مازيمبي صدارة مجموعته بـ 14 نقطة.

مشوار الترجي:

لم يشارك الترجي في الدور التمهيدي بسبب تحقيقه لقب أخر نسختين، وتأهل لدور المجموعات بالفوز 3-2 على إتليتك سبورت التشادي.

ووقع الترجي بجوار أندية الرجاء وشبيبة القبائل وفيتا كلوب في دور المجموعات.

وتصدر الترجي مجموعته برصيد 11 نقطة بأفضلية المواجهات المباشرة عن الرجاء المغربي، وتغلب الترجي في 3 مباريات وتعادل مرتين وخسر مواجهة واحدة.

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