قرعة الكونفدرالية - طريق ناري لـ المصري ومتوازن لـ بيراميدز

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهات قوية لـ بيراميدز والمصري وطريق صعب في مرحلة نصف النهائي.

ويلتقي المصري مع نهضة بركان المغربي، وسبق للفريقين أن التقيا في دور المجموعات للنسخة قبل الماضية.

ويحل بيراميدز ضيفا في زامبيا على زاناكو ثم يستضيفه في القاهرة في الإياب.

وتصدر بيراميدز المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة وجاء المصري في المركز الثاني بنفس المجموعة.

القرعة أسفرت أيضا عن مواجهة عربية أخرى بين النصر الليبي وحسنية أكادير المغربي.

إليكم ترتيب المجموعات والأندية التي وصلت لدور الـ 8 ⚽️💥 pic.twitter.com/vlWabPiddl — FilGoal (@FilGoal) February 5, 2020

وجاءت مباريات ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية كالآتي:

- زاناكو الزامبي × بيراميدز

- النصر الليبي × حسنية أكادير المغربي

- المصري البورسعيدي × نهضة بركان المغربي

- إنيمبا النيجيري × هورويا كوناكري الغيني.

مباريات الذهاب تقام في الأول من مارس، ثم الإياب في الثامن من الشهر ذاته.

وجاءت قرعة نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية كالآتي:

- الفائز من (زاناكو الزامبي × بيراميدز) ضد الفائز من (إنيمبا النيجيري × هورويا كوناكري الغيني)

- الفائز من (المصري البورسعيدي × نهضة بركان المغربي) ضد الفائز من (النصر الليبي × حسنية أكادير المغربي)

وتقام مباريات نصف النهائي، الذهاب في الثالث من مايو والإياب في العاشر من مايو.

إليكم طريق المصري وبيراميدز نحو الكأس لن يتواجهان إلى في النهائي 💥🏆 - بيراميدز سيلعب ذهاب دور الـ 8 خارج أرضه وذهاب نصف النهائي على أرضه 🔵 - المصري سيلعب ذهاب دور الثمانية وذهاب نصف النهائي على أرضه 🟢 pic.twitter.com/BNVI652K25 — FilGoal (@FilGoal) February 5, 2020

اقرأ أيضا:

عودة فتحي والشيخ في قائمة الأهلي أمام بيراميدز

هل يعود حجازي إلى الأهلي؟

كاف يخاطب الزمالك رسميا بشأن تعهدات الاتحاد القطري

النجم الساحلي يكشف سبب القلق من مواجهة الزمالك

تحديد ملعب نهائي كأس ملك إسبانيا

جابريل باربوسا يتحدى العادات من أجل كوبي براينت