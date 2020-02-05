قرعة الكونفدرالية - طريق ناري لـ المصري ومتوازن لـ بيراميدز

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 19:22

كتب : FilGoal

عمرو موسى - إسلام عيسى - دونجا - بيراميدز - المصري

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهات قوية لـ بيراميدز والمصري وطريق صعب في مرحلة نصف النهائي.

ويلتقي المصري مع نهضة بركان المغربي، وسبق للفريقين أن التقيا في دور المجموعات للنسخة قبل الماضية.

ويحل بيراميدز ضيفا في زامبيا على زاناكو ثم يستضيفه في القاهرة في الإياب.

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وتصدر بيراميدز المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة وجاء المصري في المركز الثاني بنفس المجموعة.

القرعة أسفرت أيضا عن مواجهة عربية أخرى بين النصر الليبي وحسنية أكادير المغربي.

وجاءت مباريات ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية كالآتي:

- زاناكو الزامبي × بيراميدز

- النصر الليبي × حسنية أكادير المغربي

- المصري البورسعيدي × نهضة بركان المغربي

- إنيمبا النيجيري × هورويا كوناكري الغيني.

مباريات الذهاب تقام في الأول من مارس، ثم الإياب في الثامن من الشهر ذاته.

وجاءت قرعة نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية كالآتي:

- الفائز من (زاناكو الزامبي × بيراميدز) ضد الفائز من (إنيمبا النيجيري × هورويا كوناكري الغيني)

- الفائز من (المصري البورسعيدي × نهضة بركان المغربي) ضد الفائز من (النصر الليبي × حسنية أكادير المغربي)

وتقام مباريات نصف النهائي، الذهاب في الثالث من مايو والإياب في العاشر من مايو.

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