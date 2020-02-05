بيراميدز في بيان جديد: الأهلي قدوة لنا.. ليس له علاقة بالأزمة وسنهدي المباراة لقناته

أصدر نادي بيراميدز بيانا جديدا بشأن أزمة إذاعة مباراته ضد الأهلي المقرر لها غدا الخميس في الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

كان بيراميدز أعلن عدم بث مباراته مع الأهلي، وبرر موقفه في بيان: "ويأتي قرار النادي بسبب عدم التزام الشركة الراعية، بريزنتيشن سبورت، بتوقيع عقود البث الفضائي مع بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، على الرغم من إرسال الشركة في وقت سابق لعرض مع بداية الموسم من أجل التفاوض حول الحقوق الخاصة ببث مباريات الفريق في البطولات المحلية، كما أن نادي بيراميدز لم يحصل على مستحقاته المالية الخاصة ببث مباريات الموسم الماضي من شركة بريزنتيشن". ( اقرأ البيان كاملا )

لترد شركة بريزينتيشن سبورت في بيان ناري وتتهم بيراميدز بـ "استخدام أسلوب حرمان جماهير النادي الأهلي كوسيلة ضغط وليس وسيلة تفاوض مهنية قد تقدمت بها الشركة سابقا". ( اقرأ بيان بريزنتيشن )

وجاء بيان بيراميدز الجديد على النحو التالي:

يؤكد نادي بيراميدز اعتزازه الكامل بالنادي الأهلي وإدارته وجماهيره العظيمة، وكل الأندية المصرية وإداراتها وجماهيرها، ويشدد على أن الأهلي يعد قدوة لنا، وأن مكانته التاريخية محفوظة ولا يمكن المساس بها يوما، ولا يمكن لأحد المزايدة عليها بأي حال من الأحوال، وتوضح إدارة بيراميدز أن الخلاف في وجهات النظر بينها وبين شركة بريزنتيشن سبورت، وأن الأهلي وجماهيره ليست لهم علاقة من قريب أو بعيد بشأن قرار عدم إذاعة مباراة الخميس.

بل بالعكس فإنه في حال عدم وصول النادي لاتفاق مالي مع شركة بريزنتيشن، فإن بيراميدز سيهدي المباراة مجانا للتليفزيون المصري لإذاعة اللقاء أرضيا، كما يهديها لإدارة النادي الأهلي لإذاعتها على قناة النادي، في بادرة خير ومودة للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة.

أما فيما تعرض له بيان الشركة من التساؤل عن مرور ١٦ أسبوعا من الدوري لم يطالب فيها النادي بحقوقه، فإن إدارة الشركة قد تعمدت إغفال ما ذكرناه من تعاملنا من واقع مسؤوليتنا الوطنية تجاه كرة القدم المصرية وكافة عشاقها ومتابعيها، وأننا تعاملنا بحسن نية مع الشركة لحين إتمام توقيع العقود، وهو ما لم تقابله الشركة بالمثل.

وتشدد إدارة النادي على أنها ترحب بإتمام التعاقد مع شركة بريزنتيشن سبورت، التي تزال أمامها فرصة حتى موعد مباراة الأهلي، إذا كانت لدى الشركة الرغبة الجادة في توقيع العقود والتوصل لإتفاق مرضي للجانبين، على أسس تعاقدية وتفاوضية سليمة تولي النظر لرغبة وتقييم النادي "صاحب المنتج" الذي لديه الحق الأصيل في تحديد قيمة ومدة التعاقد التي يراها مناسبة من وجهة نظره لتحقيق رؤيته وأهدافه المستقبلية، ولا تلزمنا وفقط بالطرح المقدم من الشركة سواء في القيمة التي لا تناسب النادي أو العقد طويل الأمد مع بريزنتيشن لمدة ٤ سنوات، وإلا يتم حرماننا من حقوقنا والحصول على مقابل مادي مناسب نظيرها، وتشدد إدارة النادي على ضرورة احترام الاستثمار الكبير والمجهود الضخم المبذول من كافة أفراد المنظومة الإدارية بالنادي لصالح كرة القدم المصرية، وأنه من غير المنطقي أن يفرض علينا عروضا تقلل من احترام النادي وتضعه في قيمة أقل مما يفترض وضعه فيها، بل وأقل من معظم الأندية المشاركة بالدوري المصري.

وتؤكد إدارة النادي أنها ليست في مجال للدخول في مشاحنات مع أحد، بل إنها تكن كل الاحترام والمعزة لكل الأطراف بما فيها شركة بريزنتيشن ومسؤوليها، وأنها لا تسعى لشيء إلا للبحث عن حقوق النادي المشروعة، وتشدد إدارة نادي بيراميدز أنها ستعمل دائما على أن تبقى داعما لكرة القدم المصرية، بغض النظر عن الأمور المادية.

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