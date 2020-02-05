في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن اصطدام الأهلي بمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي المسابقة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع النهائي بعد احتلال وصافة مجموعته برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلي صاحب الـ 12 نقطة.

وتقام مباراة الذهاب في مصر أحد يومي 28 أو 29 فبراير الجاري، بينما لقاء الإياب بجنوب إفريقيا أحد يومي 6 أو 7 مارس المقبل.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز للفائز من لقاء (الوداد أمام النجم الساحلي).

وفي حال تأهل الأهلي يلعب مباراة الإياب في نصف النهائي على ملعبه في مصر.

مشوار الأهلي:

تغلب الأهلي في الدور التمهيدي على فريق اطلع بره السوداني بنتيجة 4-0 ذهابا و9-0 في مباراة الإياب.

وفي الدور الأول لم يجد الأهلي صعوبة في التأهل بعد الفوز على كانو سبورت الغيني بنتيجة 2-0 ذهابا و4-0 في الإياب.

وحل الأهلي في المجموعة الثانية بثمن النهائي بجوار أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.

وتأهل الأهلي بعد أن حسم التعادل مواجهته الأخيرة مع الهلال في السودان برصيد 11 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن النجم المتصدر والتفوق بنقطة على الهلال صاحب المركز الثالث.

مشوار صن داونز:

تغلب صن داونز على أوثو الكونغولي بـ 5-2 في مجموع المواجهتين بالدور التمهيدي، قبل أن يصعد لدور المجموعات بالفوز 16-1 على كوت دي أور من سيشل.

ووقع صن داونز بجوار أندية الوداد وبترو أتليتكو واتحاد العاصمة الجزائري.

وتأهل صن داونز لربع النهائي بتصدر مجموعته برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين، وسجل 9 أهداف واستقبل 3 أهداف.

اقرأ أيضا:

عودة فتحي والشيخ في قائمة الأهلي أمام بيراميدز

هل يعود حجازي إلى الأهلي؟

كاف يخاطب الزمالك رسميا بشأن تعهدات الاتحاد القطري

النجم الساحلي يكشف سبب القلق من مواجهة الزمالك

تحديد ملعب نهائي كأس ملك إسبانيا

جابريل باربوسا يتحدى العادات من أجل كوبي براينت