المصري لـ في الجول: نمتلك خبرة كبيرة بالكونفدرالية.. ونأمل نقل مبارياتنا للإسماعيلية

كشف محمد الخولى نائب رئيس نادي المصرى البورسعيدي عن استعدادات المصري للقاء نهضة بركان المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

المصري يلتقي مع نهضة بركان المغربي في مواجهة عربية خالصة وفي طريقة نصف نهائي عربي خالص (طالع قرعة الكونفدرالية).

وقال الخولي لـ FilGoal.com: "المصرى يمتلك خبرة كبيرة بالكونفدرالية تؤهله لمواجهة جميع الفرق".

وأضاف عن لقاء نهضة بركان المغربي "مواجهة ستكون قوية ولكن الفريق الذى يبحث عن المنافسة لا يفكر إلا فى تخطي منافسه مهما كان اسمه".

وتابع "بدأنا منذ أيام فى فتح خطوط الاتصال مع القيادات الامنية بالإسماعيلية من اجل نقل مبارياتنا بالكونفدرالية على ملعب الإسماعيلية".

وأتم "نعمل أيضا على زيادة أعداد الجماهير والبداية من مباراة نهضة بركان، نحتاج جماهيرنا فى تلك المواجهات الحاسمة".

مباريات الذهاب تقام في الأول من مارس، ثم الإياب في الثامن من الشهر ذاته.

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