تحديد ملعب نهائي كأس ملك إسبانيا لـ 4 نسخ مقبلة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 16:36

كتب : FilGoal

كأس ملك إسبانيا

اختار الاتحاد الإسباني لكرة القدم ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية لاستضافة 4 نهائيات مقبلة لكأس ملك إسبانيا من 2020 وحتى 2023.

الملعب الذي يتسع لـ 57 ألف متفرج سيستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري والمقرر إقامته في 18 أبريل المقبل.

تقديم الملعب لاستضافة النهائيات الأربعة للمسابقة سيتم الإعلان عنه في قرعة نصف نهائي الكأس والمقرر إقامته في السابع من فبراير المقبل.

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وكان فالنسيا حامل لقب المسابقة قد ودّع البطولة من ربع النهائي بالخسارة أمام غرناطة (طالع التفاصيل).

واستضاف الملعب الذي تم إنشاءه عام 1997 نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 1998-99 وشهد فوز فالنسيا على أتليتكو مدريد بنتيجة 3-0.

وأيضا استضاف نهائي نسخة 2000-01 بين ريال سرقسطة وسيلتا فيجو وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3-1.

الملعب سبق له أن استضاف 4 مباريات ودية لمنتخب إسبانيا في الفترة بين 1999 و2012.

اللاروخا فازوا على أرضية ميدانه أمام كرواتيا والصين وخسروا من الأرجنتين وهولندا.

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