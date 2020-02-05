مصدر في الأهلي لـ في الجول - حجازي على رأس قائمة المستهدفين في الصيف

وضع النادي الأهلي أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي على رأس قائمة الصفقات المطلوب ضمها للقلعة الحمراء.

وكشف مصدر في الأهلي لـFilGoal.com أن لجنة التخطيط في النادي اجتمعت مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ورشحت بعض الأسماء للتعاقد من بينهم في الصيف المقبل.

وأكد المصدر أن أحمد حجازي جاء على رأس قائمة المرشحين للانضمام للأهلي.

وأوضح أيضا أن الأهلي سيبدأ التحرك في ملف الصفقات الصيفية خلال الفترة المقبلة لدعم الفريق بقوة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وعقد الخطيب جلسة قبل أيام مع ريني فايلر المدير الفني للأهلي لمعرفة احتياجات الفريق الفنية من صفقات جديدة للبدء في التحرك لإبرامها.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي كشف في وقت سابق عن أن النادي الأحمر قد يفكر في استعادة مدافعه السابق في الصيف المقبل. (طالع تصريحات عبد الحفيظ من هنا)

ولعب حجازي للأهلي لمدة موسمين ما بين 2015 و2017.

حجازي البالغ من العمر 29 عاما لعب مع وست بروميتش ألبيون هذا الموسم 7 مباريات في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

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