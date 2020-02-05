كاف يُخطر الزمالك رسميا: الاتحاد القطري أرسل خطابا يؤكد تعهده بتأمين بعثة الفريق

أعلن نادي الزمالك تلقيه لخطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد فيه تعهد الاتحاد القطري لكرة القدم بتأمين وضمان سلامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال خوض مباراة كأس السوبر الإفريقية ضد الترجي التونسي.

وتضمن الخطاب الذي أرسله "كاف" للزمالك وفقا لما نشره الموقع الرسمي للنادي "الاتحاد القطري لكرة القدم أرسل خطابا لكاف يتعلق بسلامة بعثة الفريق المشاركة في السوبر الإفريقي".

وواصل "هذا الخطاب بمثابة ضمان لسلامة بعثة الفريق في الدوحة، ونتمنى موافقة النادي على المشاركة لضمان نجاح المباراة الاحتفالية".

فيما نص خطاب الاتحاد القطري الأول على التالي: "نسعى لاستكمال الاستضافة الناجحة لكأس السوبر الإفريقي، والتي بدأت مع نسخة 2019 بالإضافة للعام المقبل، ونؤكد من جديد على التزامنا الكامل عند استضافة هذا الحدث، والتقييد بأعلى المعايير الدولية".

واسترسل "كل ذلك لضمان تمتع وأمن وسلامة جميع المشاركين في اللقاء، ونتطلع للقائكم جميعا في الدوحة، للاستمتاع بمباراة كرة قدم عالية المستوى، بالإضافة لتدفق عدد كبير من المشاهدين لهذا الحدث الهام".

ويلتقي الزمالك مع الترجي في العاصمة القطرية الدوحة في الـ14 من شهر فبراير الجاري في لقاء السوبر الإفريقي. وكان رئيس الزمالك قد اشترط وجود التعهد للعب المباراة.

ومن المقرر أن يرأس إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي البعثة المتجهة إلى الدوحة.

وفي وقت سابق أوضح مرتضى منصور أن مجلس إدارة النادي يرى أن الأفضل خوض الفريق لمباراة السوبر الإفريقي في قطر ضد الترجي التونسي في 14 فبراير، رغم أنه يمانع ذلك. (طالع التفاصيل)

وأعلن مرتضى في وقت سابق طلبه ضمانات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ليلعب الزمالك المباراة ضد الترجي التونسي. (التفاصيل)

وأرسل الزمالك إلى كاف قائمة لاعبيه التي ستلعب المباراة في الدوحة.

وأرسل مكتب حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري خطابا إلى أحمد أحمد رئيس كاف قال فيه: "اسمحوا لي أن أعرب أولا عن مدى سروري بلقائك مؤخرا في الرباط، خلال منتدى تطوير البنية التحتية لكرة القدم في إفريقيا، والذي كان يستضيفه أشقاؤنا من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم".

وأردف "أود أيضا أن أثنى على جهودك في تزويد القارة بفرصة للنمو والتطور، وكل ذلك وفقا لقدراتها ومواهبها الكروية، بالإضافة لذلك، أود أن أؤكد مجددا على أن الاتحاد القطري لكرة القدم يرحب بكم في الدوحة مع جميع زملائك من أعضاء اللجنة التنفيذية وضيوفكم الموقرين من الاتحادات أعضاء كاف".

واسترسل "وكذلك جميع اللاعبين والمسؤولين والموظفين والإداريين من الناديين المتنافسين، سيكون نهائي لن تنساه كرة القدم الإفريقية مع نكهة عربية".

واستطرد "في ديسمبر الماضي أتيحت لك أنت وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية مشاهدة جزء من كأس العالم للأندية التي استضافتها قطر، والتي كانت تتمتع بثراء كبير من المتفرجين مقارنة بالإصدارات السابقة، إضافة لذلك عرض ما عرضته الدوحة لجميع الضيوف القادمين من أنحاء العالم للمشاركة في تجربة ذات مستوى عالمي من وجهة نظر تنظيمية وترويجية وفنية وأمنية".

وأكمل "اكتسبت البطولة ثناء وتقدير الاتحاد الدولي (فيفا) وكذلك المشجعين والمسؤولين وضيوف وسائل الإعلام، ناهيك عن ردود الفعل الإيجابية من جانب اللاعبين والموظفين والإداريين في الأندية المشاركة، التزمت قطر والاتحاد القطري بصفتهما مضيف لأول مرة لبطولة كأس العالم بالنسبة للوطن العربي والشرق الأوسط عام 2022، بأنه أي مباراة رسمية أو ودية سواء كانت مباراة أو بطولة تستضيفها الدوحة، ستعتبر جزء من استعداداتنا لكأس العالم".

وأتم "سنقدم تجربة ذات مستوى عالمي وسيتم التعامل معها دائما على أعلى المستويات المهنية، وسنضمن أن يتمتع جميع المشاركين والمشجعين والأندية والموظفين بتجربة ممتعة واستثنائية وآمنة، علاوة على ذلك، سيتم تطبيق جميع المعايير الدولية واختبارها من كافة الجوانب التنظيمية والترويجية والأمنية".

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