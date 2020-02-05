قائمة الأهلي - عودة وحيد والشيخ أمام بيراميدز واستمرار ظهور بادجي

عاد أحمد الشيخ لاعب الأهلي لقائمة فريقه لمواجهة بيراميدز بعدما غاب عن مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الـ16 من الدوري المصري مساء غدا الخميس، في ملعب الدفاع الجوي.

كما عاد الظهير الأيسر محمود وحيد للظهور في قائمة الأهلي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

واستمر ظهور أليو بادجي للمباراة الثالثة على التوالي في قائمة الأهلي بعد انضمامه للقلعة الحمراء في يناير الماضي.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي.

الدفاع: محمود متولي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد – أحمد فتحي – محمد هاني.

الوسط: وليد سليمان – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسام عاشور – حسين الشحات – جيرالدو – أحمد الشيخ – أليو ديانج.

الهجوم: أليو بادجي – مروان محسن – محمود عبد المنعم "كهربا" – جونيور أجايي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع بـ26 نقطة.

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