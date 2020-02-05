النجم الساحلي: أكثر ما يقلقنا من إمكانية مواجهة الزمالك هو ملعب المباراة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 16:55

كتب : محرر في الجول

عبد الله جمعة - الزمالك - النجم الساحلي

حدد قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي أكثر ما يقلقه من مواجهة محتملة ضد الزمالك، في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وصرح عاشور عبر إذاعة أون سبورت "إذا أوقعتنا القرعة في مواجهة الزمالك، ستكون مباراة قوية وصعبة للغاية، لأنه أمام فريق كبير".

وأوضح "لكن أكثر ما يقلقنا أرضية ملعب المباراة، في الموسم الماضي وجدنا صعوبات كبيرة بسبب سوء أرضية ملعب برج العرب".

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وأشار مسؤول النادي التونسي "لقد أصيب لاعبنا أمين بن عمر بقطع في الرباط الصليبي بسبب أرضية برج العرب".

واستدرك قيس عاشور "أما الموسم الحالي، فقد واجهنا الأهلي على ملعب السلام، وكانت أرضيته ممتازة".

ووجه قيس عاشور الشكر لمسؤولي الأهلي على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدا أن فريقه متمسك بقوة بالمنافسة على لقب دوري الأبطال هذا العام.

يذكر أن النجم الساحلي تصدر مجموعته متفوقا على الأهلي، وينتظره في القرعة مواجهة الزمالك أو قطبي المغرب الوداد والرجاء البيضاوي.

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