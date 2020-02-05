هدف تريزيجيه التاريخي يحصد جائزة الأفضل في يناير لـ أستون فيلا

حصد محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا جائزة أفضل هدف لفريقه في شهر يناير المنصرم.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا

تريزيجيه تسبب في فوز أستون فيلا القاتل على منافسه ليستر سيتي في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين وتأهل الفريق للنهائي.

هدف تريزيجيه اقتنص الجائزة بعد منافسة شديدة مع هدف القائد جاك جريليش في مرمى برايتون.

إذ حصد هدف تريزيجيه 36% من الأصوات، مقابل 34% لهدف جريليش.

البديلان المصريان شاركا في الدقائق الأخيرة، ليمرر المحمدي عرضية رائعة لتريزيجيه لعبها بباطن القدم في الدقيقة 93 ليعلن تقدم فيلا في لقاء الإياب 2-1، بعد التعادل 1-1 في ملعب كينج باور ذهابا.

سيلعب أستون فيلا ضد مانشستر سيتي مباراة نهائي كأس الرابطة مطلع مارس المقبل على ملعب ويمبلي.

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