مرتضى منصور: أمران يحسمان مشاركة الزمالك أمام الترجي في قطر

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جديد موقف فريقه من لعب السوبر الإفريقي أمام الترجي في قطر.

وقال مرتضى منصور: "أمران الآن يحسمان الموقف النهائي بخصوص السوبر في قطر".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة الزمالك "الأمر الأول هو موافقة الدولة المصرية على تواجد الزمالك في قطر".

وأضاف "سأعرف موقف الدولة في زيارة لجهات سيادية كبيرة مساء يوم السبت".

وتابع "الأمر الثاني هو كتابة تعهد من الاتحاد القطري لكرة القدم بحماية بعثة الزمالك، وهذا الأمر ليس طلبا بل إجبارا من الاتحاد الإفريقي للاتحاد القطري".

وشرح "خلال تواجد أحمد مرتضى في المغرب اليوم رفقة هاني أبو ريدة وأحمد أحمد وأعضاء من الاتحاد الإفريقي، قدمنا مذكرة مدعومة بالمستندات على كل المخاطر التي تُحيط بنا في حالة لعبنا في قطر، ومن هنا استدعى أحمد أحمد نظيره رئيس الاتحاد القطري وطلب منه كتابة التعهد بحماية بعثة الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا لم يحدث التعهد الكتابي، ستنقل المباراة لمكان آخر".

وأتم "وإذا حصلنا على موافقة الدولة المصرية إلى جانب التعهد الكتابي، سنشارك في المباراة ونظهر بقمصان "تحيا مصر".

ومن المنتظر أن يكشف رئيس الزمالك القرار النهائي في مؤتمر صحفي يوم الأحد.

السوبر الإفريقي يقام في قطر بين الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية في الـ 14 من شهر فبراير المقبل.

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