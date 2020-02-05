خبر في الجول - خالد جلال يوافق على تدريب نادي مصر

وافق خالد جلال مدرب الزمالك السابق على تولي مهمة تدريب نادي مصر خلفا لعبد الناصر محمد مدرب الفريق الذي تقدم باستقالته في وقت سابق يوم الأربعاء. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

ويضم جهاز خالد جلال الفني في نادي مصر أمير عزمي مجاهد ووائل كندي كمساعدين فيما يتولى خالد متولي مهمة تدريب الحراس.

آخر ظهور تدريبي لـ خالد جلال كان مع الزمالك في آخر ثلاث مباريات في الدوري الموسم الماضي.

وقبل ذلك تولى خالد جلال مسؤولية القيادة الفنية لـ الزمالك في الفترة ما بين أبريل 2018 ويونيو من نفس العام.

ولعب الزمالك 4 مباريات تحت قيادة خالد جلال ونجح في الانتصار فيهم جميعا وحقق لقب كأس مصر.

نادي مصر كان يمر بسلسلة من الخسائر آخرها ضد إنبي في الجولة الـ16 من الدوري المصري أمام طلائع الجيش يوم الثلاثاء.

سلسلة خسائر نادي مصر استمرت لخمس مواجهات على التوالي، بدأت بالأهلي بنتيجة 3-1 تبعها نفس النتيجة أمام المقاولون ثم بنتيجة 2-1 ضد إنبي وبنفس النتيجة ضد بيراميدز، وأخيرا السقوط أمام طلائع الجيش.

نادي مصر خاض 16 مباراة في الدوري هذا الموسم مع عبد الناصر محمد فاز مرتين وتعادل 5 مرات وخسر 9.

وسجل النادي خلال الموسم الجاري 11 هدفا فيما استقبل 26.

ويتذيل نادي مصر جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق 3 نقاط عن وادي دجلة في المركز الـ15 أقرب المراكز للهروب من مناطق الهبوط.

ويستعد نادي مصر لاستضافة سموحة ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري يوم السبت.

طالع أيضا

من يفضل بلال لمواجهة الأهلي؟

الهلال يكشف خطوته بعد عقوبة كاف

رئيس برشلونة يستدعي أبيدال

حين أصاب الزمالك اليابانيين بـ"الحول"

مدرب الترجي يفضل مواجهة الأهلي أم الزمالك

رمضان يكشف موعد عودته للمباريات