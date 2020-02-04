مرتضى: مجلس الزمالك يريد خوض السوبر الإفريقي لكن أنا ضد القرار.. وكهربا متورط ضدنا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 12:20

كتب : أحمد شوقي صلاح

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

أوضح مرتضى منصور رئيس الزمالك أن مجلس إدارة النادي يرى أن الأفضل خوض الفريق لمباراة السوبر الإفريقي في قطر ضد الترجي التونسي في 14 فبراير، رغم أنه يمانع ذلك.

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء في مقر النادي:"أنتظر وصول تعهد من كاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) بتأمين البعثة في قطر، إذا وافقت الدولة ومجلس الإدارة على خوض المباراة فلا أمانع، لكني رأيي ألا نسافر. مجلس الإدارة يرى أن نلعب المباراة. إن لم نحصل على تعهد وحكومتنا رفضت السفر، سنصعد الأمر للمحكمة الرياضية".

وأضاف "أين الدولة؟ وزير الرياضة تحرك من أجل الأهلي بعد فيديو صبي سوداني، والآن لم يتحرك سوى النائب العام. هل أضحي باللاعبين لأن الجمهور يريد البطولة؟ تلقيت أنا وولداي أمير وأحمد تهديدات بالقتل إذا سافرنا قطر".

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واستمر "لماذا يجري السوبر الإفريقي في دولة آسيوية؟ الدول العربية مقاطعة لقطر ولا سفير لدينا هناك ولا طيران مباشر".

وأتم متهما لاعب الأهلي ومهاجم الزمالك السابق "(محمود عبد المنعم) كهربا متورط مع المخابرات القطرية وهناك ملف كامل ضده".

وأعلن مرتضى في وقت سابق طلبه ضمانات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ليلعب الزمالك المباراة ضد الترجي التونسي. (التفاصيل)

وأرسل الزمالك إلى كاف قائمة لاعبيه التي ستلعب المباراة في الدوحة.

وفي حال انسحاب الزمالك من المباراة قد يواجه عقوبة الإيقاف عن المشاركة 3 مرات متتالية في أي بطولة قارية تأهل لها.

وحصل FilGoal.com على صورة من خطاب الزمالك الذي طلب فيه تعهدا من كاف.

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