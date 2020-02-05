في عيد ميلاده الـ35.. رونالدو ذو القلب الكبير الذي لا تعرفه

قد تظنه متكبرا، متعجرفا، مغرورا، لكن وراء تعبيرات وجهه الصارمة الحادة، قلب كبير وعاطفة جياشة داخل وجدان هذا الساحر البرتغالي.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

كل عام وأنت بخير كريستيانو.. 5 فبراير 2020.. اليوم يتم "الدون" رونالدو عامه الـ35!

بعيدا عن كرة القدم، FilGoal.com يحتفل بعيد ميلاد رونالدو بشكل مختلف، يسلط الضوء على حياته بعيدا عن المستطيل الأخضر.

18 قصة، حتما ستجعلك متيما بنجم يوفنتوس، حتى لو كنت من كارهي الـCR7.

نشرتها صحيفة صن الإنجليزية في وقت سابق.

1

في 2011 نال رونالدو جائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله 40 هدفا مع ريال مدريد، لكنه بدلا من وضع الحذاء في خزائن تتويجاته، قرر أن يبيعه من أجل أعمال خيرية.

وبعدما بيع الحذاء مقابل 1.2 مليون جنيه إسترليني، أرسل رونالدو المال لبناء مدارس في غزة بعد قصفها.

2

في أكتوبر 2017 باع رونالدو في مزاد علني بلندن الكرة الذهبية التي حصل عليها في 2013، من أجل إهداء المال لمنظمة Make-A-Wish الخيرية التي تحقق أحلام أطفال حالتهم الصحية حرجة.

الكرة الذهبية بيعت مقابل 530 ألف جنيه إسترليني.

3

رونالدو سفير لثلاث منظمات خيرية، Save the Children، Unicef، وWorld Vision، وتحدث لمؤسسات عديدة أخرى.

وخلال كلمته للجمهور بعد تربعه على عرش لاعبي كرة القدم في 2014 وفي يده الكرة الذهبية، ذكر أطفالا مصابين بسرطان الدم التقاهم في وقت سابق.

وفي 2018 وجه رسالة للأطفال ضحايا النزاع في سوريا قائلا:"أنتم الأبطال الحقيقيون، أنا معكم".

كما تبرع بمال لمنظمة Save the Children مطالبا عدم الكشف عن الأمر.

4

في 2013 كان ضمن الفريق المثالي في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وحصل على مكافئة قدرها 100 ألف يورو.

لكنه لم يحول المال إلى حساب بنكي خاص به، بل تبرع به لمنظمة Red Cross.

وبعد عام، قاد رونالدو النادي الملكي للعاشرة، دوري أبطال أوروبا، وحصل على مكافئة قدرها 450 ألف جنيه إسترليني.

لكن مرة أخرى، أهدى المال للمنظمات الخيرية الثلاث التي يمثلها كسفير.

5

لو تلاحظ، لا يوجد ولو وشم وحيد في جسم "مثالي" لرونالدو، ولذلك سبب. نجم مانشستر يونايتد السابق يتبرع بالدم كثيرا وشارك في حملات عديدة ليشجع الآخرين على الأمر نفسه.

قال رونالدو في 2015:"نستطيع جميعا صناعة الفارق بالتبرع بالدم. كل تبرع قد يفيد 3 أشخاص في حالة حرجة، وقد يستخدم على المدى البعيد في علاج مريض. لهذا أنا متحمس، بسبب أهمية التبرع بالدم ولتشجيع الناس في العالم أجمع ليكونوا متبرعين دائمين ومنقذين للمرضى".

تبرع رونالدو لم يتوقف عند دمه، بل تبرع أيضا ذات مرة بنخاع عظمه!

6

في 2015 تبرع رونالدو بمال كثير من أجل إغاثة ضحايا زلزال نيبال. 9 آلاف شخص لقوا حتفهم، وأصيب 22 ألفا، هذا بخلاف الدمار الشديد الذي أصاب البلد.

ذكرت تقارير أن رونالدو قدم 5 ملايين جنيه إسترليني لصندوق منظمة Save the Children، لكن الأخيرة نفت الأمر. الأرجح أنه تبرع، لكن كم المال غير معروف.

7

في 2007 كانت تصارع أمه، دولوريس أفيرو، سرطان الثدي. قرر رونالدو شكر المركز الطبي الذي عالج والدته بمنحه 120 ألف جنيه إسترليني.

8

بعد مقتل والدي الطفل اللبناني حيدر مشجع ريال مدريد، تواصل مراسل من بيروت مع النادي ليقرر الفريق دعوة الطفل للعاصمة الإسبانية.

وفي فيديو مؤثر للغاية، احتضن رونالدو الطفل قبل أن تنهمر دموع حيدر بعد مقابلة بطله.

9

بعدما عرف رونالدو قصة الطفل نوهوزيت جويلين، المصاب بسرطان مزمن، أرسل الدون سيارة لتقل الطفل وعائلته إلى الفندق الذي يقيم فيه فريق ريال مدريد.

وقالت تقارير إن رونالدو سأل الطفل لاحقا "هل تريد أي شيء؟"، قبل أن يهدي الأسطورة هدفا لنوهوزيت أثناء جلوسه في الكابينة المخصصة لرونالدو في ملعب سانتياجو برنابيو، وبعد المباراة أهداه قميصه.

تحدث رونالدو مع الأب بعدها ليقول له الأخير إنه لا يستطيع فعل شيء تجاه مرض ابنه، لكن البرتغالي دفع تكاليف علاج للطفل في أمريكا.

وبعدما ساءت حالة نوهوزيت أكثر وأكثر قرر رونالدو التكفل بكل تكاليف علاج الطفل في مركز طبي خاص.

دفع رونالدو أموالا لأكثر من سنة، حتى رحل نوهوزيت عن عالمنا في مارس 2013.

10

في أوقات كثيرة، دافع رونالدو عن مقتحمي الملاعب ومجتازي الحواجز الساعين لالتقاط صورة معه أو احتضانه. يمنح قمصانه للجمهور باستمرار، يوقع للمعجبين، ويلتقط الصور.

11

في 2014 طلبت أم من رونالدو أن يتبرع بقميص لابنها البالغ عمره عشرة أشهر والذي يعاني من خلل التنسج القشري.

وبعدما عرف رونالدو القصة دفع 55 ألف جنيه إسترليني ليجري الرضيع عملية جراحية في المخ، وتعهد بتحمل أي تكاليف علاجية بعد ذلك.

ومنح الرضيع المزيد بالتبرع بقميص موقع ليباع في مزاد.

12

في مباراة تحضيرية ضد بورنموث، أطلق رونالدو قذيفة كسرت ذراع طفل جالس في مدرجات ملعب النادي الإنجليزي.

استدعى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الطفل وأهداه رونالدو قميصا موقعا.

تكررت الواقعة في مباراة بدوري أبطال أوروبا وكان ضحيتها صبي بكى من الألم، فما كان من رونالدو إلا القفز للمدرجات ليمنح المتضرر قميصه المخصص للتدريب.

13

في 2015 كان رونالدو اشبينا للعريس جورجي مينديش، وكيل أعمال نجم يوفنتوس الحالي.

وهدية الزواج كانت جزيرة يونانية! قيمتها تقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني.

14

في 2013 أصيب فرناندو ريكسين أسطورة فريق رينجرز الاسكتلندي بمرض عصبي اضطره للجلوس على كرسي متحرك، كانت زوجته ترعاه حتى توفي في سبتمبر الماضي.

بعد انتشار خبر مرضه، تواصل رونالدو مع الهولندي ليدعوه وعائلته لحضور مباراة في ملعب سانتياجو برنابيو.

وبعد الفوز على ليجيا وارسو في أكتوبر 2016، أهدى رونالدو قميصه للظهير الأيمن السابق.

15

بعد رأسية سيرخيو راموس القاتلة، والتتويج بالعاشرة في البرتغال، حصل نجوم ريال مدريد على مكافأة تتويج، وكذلك هدية خاصة من الدون.

أفضل لاعب في البطولة أهدى زملاءه ساعات خاصة من شركة Bulgari الشهيرة.

كل ساعة كانت مخصصة بالاسم، وقدرت قيمتها بخمسة آلاف جنيه إسترليني.

16

هوجو أفيرو، شقيق رونالدو، كان يسير على درب والده، إدمان الكحول!

لكن رونالدو لم يستسلم، وعد شقيقه، الذي يكبره بعشرة أعوام، بإهدائه لقب العاشرة إذا أقلع عن عادته السيئة.

وقد فعل، وبعد العاشرة، ذهب رونالدو مباشرة لاحتضان شقيقه في الملعب.

رونالدو كذلك هو الأب الروحي لابن هوجو. والأخير هو المسؤول عن متحف أيقونة البرتغال في مسقط رأسه ماديرا.

17

رونالدو عاشق لمنتجع Costa Navarino في جنوب اليونان، وبعد قضائه لعطلة هناك في 2018 و2019، ترك الدون بقشيشا هائلا لطاقم العمل الذي قام على خدمته.

دفع 20 ألف جنيه إسترليني، فوق فاتورة الإقامة، لتوزع على 10 أفراد قاموا على خدمته في العطلتين.

18

قبل أشهر، كشف رونالدو أن ثلاث سيدات منحنه شطائر برجر عندما كان صبيا.

وبعد صدى كبير في الإعلام لقصة الدون، عُثر على سيدة من الثلاث. باولا ليكا قالت إنها التقت رونالدو في مطعم ماكدونالدز واصفة إياه بـ"الخجول".

فعرض رونالدو على السيدة تناول العشاء معه في تورينو أو لشبونة كتعبير عن امتنانه لما فعلته قبل سنوات عديدة.

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