الأهلي: فتحي وأجايي جاهزان لمواجهة بيراميدز

قال خالد محمود طبيب الأهلي إن الثنائي أحمد فتحي وجونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم مواجهة بيراميدز في الدوري المصري يوم الخميس وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وصرح خالد محمود للموقع الرسمي للنادي الأهلي قائلا: "فتحي سيشارك في تدريبات الأربعاء بشكل طبيعي بعد مشاركته يوم الثلاثاء دون شكوى من آلام الكاحل التي أبعدته عن مواجهة الهلال السوداني في دوري الأبطال".

وواصل "جونيور أجايي تعافى بشكل نهائي من أعراض نزلة البرد التي تعرض لها مؤخرا عقب العودة من السودان".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز في السابعة والنصف مساء يوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا مساء الأربعاء استعدادا للمباراة، فيما يختتم تدريباته في الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش في الجزيرة.

فيما يتواجد الثنائي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري في قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الأربعاء مساء.

ويستعد الأهلي لمواجهة إما مازيمبي الكونغولي أو ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي أو الترجي التونسي في ربع نهائي البطولة، بعد تأهله كثاني مجموعته رفقة النجم الساحلي التونسي المتصدر.

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