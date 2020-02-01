وائل جمعة: نحمد الله على سلامة لاعبي الأهلي.. وألوم عليهم إهدار الفرص

السبت، 01 فبراير 2020 - 23:34

كتب : FilGoal

الهلال - الأهلي

ألقى وائل جمعة اللوم على لاعبي الأهلي لإهدار عددا من الفرص السهلة التي كادت تمنح الفريق الأحمر الفوز على الهلال السوداني.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني 1-1 في الجولة الأخيرة للمجموعات.

وقال وائل جمعة في الاستديو التحليلي عقب المباراة: "أولا أريد أن أحمد الله على خروج اللاعبين بخير عقب المواجهة بعدما اقتحمت الجماهير أرض الملعب".

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وأضاف "تعرضنا كثيرا لهذه المواقف ونعرف أنها لا تنتهي بخير، لذلك نحمد الله على سلامة اللاعبين والفريق".

وأكمل "الأهلي أهدر فوزا كان يحتاجه لتصدر المجموعة والسير في الطريق الأسهل في بطولة إفريقيا".

وأتم تصريحاته "فرصة كهربا السهلة أمام الشباك الخالية كانت كفيلة بقتل المباراة تماما ومنح الأهلي الفوز وتصدر المجموعة".

واحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته ويلعب في دور الـ8 ضد الترجي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي.

وتوقفت مباراة الهلال والأهلي في الشوط الثاني بعد اقتحام عدد من جماهير الهلال لأرض الملعب قبل أن تعود مرة أخرى. (طالع التفاصيل)

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