حفلات أنفيلد مستمرة.. صلاح يسجل مرتين وليفربول يتخطى ساوثامبتون برباعية سهلة

ربما يلعب الخصوم أفضل مبارياتهم. ثم يفوز ليفربول بكل سهولة. الضحية هذه المرة كان ساوثامبتون والذي خسر في أنفيلد برباعية.

فاز ليفربول على ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

سجل محمد صلاح هدفان، فيما سجل أوكس تشامبيرلين وجوردان هندرسون هدف لكل منهما.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ73 في صدارة الدوري الإنجليزي منفردا، فيما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة الـ31 في المركز الـ11.

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التشكيل

ليفربول بدأ اللقاء بمحمد صلاح كأساسي، وبجانبه روبيرتو فيرمينو وأوكس تشامبيرلين.

في الجهة الأخرى، بدأ ساوثامبتون اللقاء بهجوم مكون من داني إنجز، وشاين لونج، وناثان ريدموند.

📝تشامبرلين يعوض غياب ماني المصاب، وصلاح يجاور فيرمينو في هجوم ليفربول 📝 داني إنجز يقود هجوم ساوثامبتون ضد فريقه السابق في إنجلترا#السبت_الكروي pic.twitter.com/rqnn9ismWO — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2020

وصف اللقاء

بعد 10 دقائق هادئة. تحصل محمد صلاح على الركنية الأولى بعد انطلاقة على الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة الـ16 أرسل ترينت أرنولد عرضية ذهبت في طريقها للمرمى، لكنها علت المرمى بقليل.

فرص ليفربول

أهدر ليفربول بعض الفرص في الدقائق التالية. البداية كانت من صلاح في الدقيقة الـ19. كرة طويلة مهدها تشامبيرلين بالصدر إلى صلاح على حدود منطقة الجزاء، والذي سدد كرة ارتطمت بالدفاع وذهبت للشباك الخارجية.

فابينيو مرر كرة في الدقيقة الـ25 إلى جورجينو فينالدوم، والهولندي سدد ضعيفة في يد الحارس مكارثي.

صلاح بدأ هجمة بشكل جيد في الدقيقة الـ29، ثم وصلت الكرة إلى تشامبيرلين الذي سدد من خارج منطقة الجزاء، وكرته ارتطمت بالدفاع وكادت تغالط الحارس، لكن أليكس مكارثي حولها إلى ركنية.

وبلغت خطورة ليفربول مداها في الدقيقة الـ30. تمريرة طولية رائعة من صلاح إلى فيرجيل فان دايك، والذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء لينفرد تماما، والمدافع سددها بالكعب، ليتصدى لها مكارثي وترتد إلى فيرمينو الذي سدد وتصدى لها الحارس أيضا.

تكملة الهجمة كانت عرضية من أرنولد، سقط على إثرها فيرمينو بعد تدخل مع المدافع، لكن تقنية الفيديو قالت لا ركلة جزاء.

أخطاء ساذجة من ليفربول

باقي الشوط الأول كان لمصلحة الضيوف. ساوثامبتون شكلوا الخطورة بمساعدة لاعبي ليفربول.

ريدموند سدد في الدقيقة الـ35 وتحولت إلى ركنية أعلنت بداية سيطرة ساوثامبتون.

ومرر تشامبيرلين كرة خاطئة في الدقيقة الـ39 إلى داني إنجز الذي توغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد، لكن الكرة اصطدمت بقدم شاين لونج زميله وهي في طريقها للمرمى.

شاين لونج نفسه سدد بقوة في الدقيقة الـ40 لكن أليسون بيكر تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة الـ42 نوغل هولبيرج بعدما قطع الكرة من تشامبيرلين، لكنه سدد في يد أليسون.

وتواصلت الخطورة في الدقيقة الـ44 عن طريق إنجز، لكن أليسون خرج من مرماه وتصدى للكرة ببراعة.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت أكثر إثارة. داني إنجز توغل وطالب بركلة جزاء في الدقيقة الـ45.

وارتدت الكرة بهدف أول لليفربول. تمريرة من تشامبيرلين لحق بها روبيرتسون بالكعب إلى فيرمينو الذي مرر بالكعب أيضا إلى تشامبيرلين، وأوكس توغل وسدد كرة رائعة سكنت الشباك.

محمد صلاح سجل الثاني في الدقيقة الـ54، لكن التسلل ألغى الهدف بسبب تقدم صلاح وقت تمريرة فيرمينو بفارق 1 سم.

لكن الهدف الثاني لم يكن يحتاج إلا مزيد من الوقت. جوردان هندرسون فعل ذلك في الدقيقة الـ60 بعد تمريرة طويلة استلمها روبيرتو فيرمينو ومررها إلى هندرسون الذي سدد في المرمى مسجلا الثاني.

تبديلات

ساوثامبتون أجرى أولى تبدلاته في الدقيقة الـ69. ميتشيل أوبافيمي وتشي أدامز شاركا بدلا من شاين لونج وداني إنجز.

وأخيرا سجل صلاح في الدقيقة الـ71. تمريرة بينية من هندرسون لينفرد صلاح ويسجل الهدف الثالث.

هنا تدخل يورجن كلوب وأجرى أولى تبديلاته في الدقيقة الـ73 بدخول نابي كيتا بدلا من أوكس تشامبيرلين.

وكانت ثاني تبديلات ليفربول في الدقيقة الـ80 بدخول تاكومي مينامينو بدلا من جورجينو فينالدوم.

البديل مينامينو أهدر فرصة تسجيل أولى أهدافه في الدقيقة الـ85. صلاح اخترق بشكل رائع ثم مرر الكرة إلى الياباني، لكنه سدد فوق المرمى بقليل.

آخر تبديلات ليفربول في الدقيقة الـ88 بدخول أدم لالانا بدلا من القائد المتألق جوردان هندرسون.

صلاح يختتم الحفل

واستمر تعاون صلاح وفيرمينو بهدف رابع بتوقيع صلاح في الدقيقة الـ90. تمريرة من صلاح إلى فيرمينو، والبرازيلي أعاد الكرة للنجم المصري الذي سجلها في المرمى بمساعدة المدافع، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول برباعية.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ73 في صدارة الدوري الإنجليزي منفردا، فيما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة الـ31 في المركز الـ11.

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