لأول مرة منذ 456 يوما.. الترجي يخسر في دوري أبطال إفريقيا

خسر فريق الترجي التونسي لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا منذ السقوط أمام الأهلي في ذهاب نهائي دوري الأبطال النسخة قبل الماضية.

الترجي التونسي خسر بهدف مقابل لا شيء أمام شبيبة القبائل الجزائري على ملعب الأخير في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

هدف انتصار شبيبة القبائل جاء في الدقيقة 56 عن طريق رزقي حمرون من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

سقوط الترجي لم يُغير من واقع وصول الفريق التونسي لربع نهائي أمم إفريقيا كمتصدر لمجموعته.

رصيد الترجي تجمد عند النقطة 11 في الصدارة، بالتساوي مع الرجاء المغربي الذي انتصر على فيتا كلوب هدف بدر بانون.

لكن تفوق الترجي في المواجهات المباشرة على الرجاء، أوصل الفريق التونسي لدور ربع النهائي كمتصدر لمجموعته.

خسارة الترجي هي الأولى له بعد 20 مباراة على التوالي بلا خسارة في دوري الأبطال.

رقم تاريخي كسر رقم الأهلي بـ 19 مباراة خلال موسم 2005-06.

آخر مرة تذوق الترجي طعم الخسارة كانت أمام الأهلي وتحديدا في الثاني من شهر فبراير عام 2018، أي منذ 456 يوما.

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