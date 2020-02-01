مرسي يقدم خدمة لـ حجازي.. ويجان يحقق فوزا مفاجئا على ليدز

حقق ويجان أتليتك فوزا مفاجئا على مضيفه ليدز يونايتد بهدفٍ دون رد على ملعب إلاند رود، بالجولة 30 من دوري القسم الثاني الإنجليزي.

وسجل الإسباني بابلو هيرنانديز لاعب ليدز هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 59.

ليفوز الفريق الذي يلعب له سام مرسي في مفاجأة مدوية.

ليدز فقد صدارة المسابقة بتجمّد رصيده عند 55 نقطة، فيما رفع ويجان رصيده إلى 29 نقطة في المركز 22.

فيما قفز وست بروميتش ألبيون إلى صدارة المسابقة، بفوزه على ضيفه لوتون تاون بهدفين دون رد.

دونرفون دانييلز، وسيمي أجايي سجلا هدفي وست بروميتش في الدقيقتين 14، و70.

وظل أحمد حجازي على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

ليرفع وست بروميتش رصيده إلى 56 نقطة، فيما تجمّد رصيد لوتون تاون عند 24 نقطة في المركز 24 –الأخير-.

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