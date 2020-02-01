رئيس المقاصة لـ في الجول: أمونيكي مدربا للفريق حتى نهاية الموسم

أعلن محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة لـFilGoal.com التعاقد مع المدرب إيمانويل أمونيكي ليقود الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وبذلك يخلف نجم نيجيريا السابق المدرب أحمد حسام "ميدو" الذي رحل عن الفريق بعد الخسارة أمام بيراميدز بنتيجة 3-1 في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وقاد المقاصة أمام طلائع الجيش، في لقاء انتهى بالتعادل 1-1 في الجولة 15، جمال عمر بصفة مؤقتة.

ويحتل المقاصة المركز الـ 15 على سلم ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 15 مباراة.

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وقد يبدأ أمونيكي (49 عاما) مهمته مع المقاصة أمام مضيفه سموحة يوم الإثنين في الجولة 16، في ظل وجوده بالإسكندرية في معسكر الفريق المنتمي للفيوم.

كان أمونيكي قد كشف لـ FilGoal.comفي وقت سابق، بأنه وافق على تدريب مصر للمقاصة، بانتظار التأكيد منهم. (طالع التفاصيل)

ولعب أمونيكي للزمالك بين عامي 1991 و1994، قبل أن ينطلق لارتداء قمصان ديوسبرج الألماني وسبورتنج لشبونة البرتغالي وبرشلونة الإسباني.

ورفقة الزمالك توج أمونيكي بلقب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرة وحيدة وكأس السوبر الإفريقي مرة وحيدة كما حصل على لقب أفضل لاعب إفريقي عام 1994.

أمونيكي المدرب كان بنجاح أمونيكي اللاعب، حيث قاد منتخب نيجيريا تحت 17 عاما للفوز بكأس العالم للمرحلة السنية.

وبعدها، تولى تدريب نادي الخرطوم السوداني، وبعدها درب منتخب تنزانيا في كأس أمم إفريقيا الأخيرة في مصر، قبل أن يرحل بعد الخسارة 3 مباريات متتالية في دور المجموعات.

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