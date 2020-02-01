اقتحام جماهيري يُوقف لقاء الهلال والأهلي

السبت، 01 فبراير 2020 - 22:38

كتب : FilGoal

اقتحام جماهيري في لقاء الهلال والأهلي - الهلال - الأهلي

قرر المغربي رضوان جيد حكم لقاء الهلال السوداني والأهلي إيقاف اللقاء بين الفريقين، بعد اقتحام جماهيري.

الهلال يستضيف الأهلي في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي افتتح الشوط الثاني بالتقدم في النتيجة عن طريق محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 48.

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وفي الدقيقة 74 أوقف الحكم المباراة بعد إلقاء مقذوفات من بعض من جماهير الهلال على لاعبي الأهلي.

الأمر لم يتوقف عند إلقاء مقذوفات، بل اقتحم بعض من جماهير الهلال لأرضية الملعب في محاولات للتعدي على حكم المباراة.

وانتشرت قوات الأمن داخل ملعب الجوهرة لتحمي طاقم الحكام ولاعبي الأهلي.

واستمرت المباراة بشكل طبيعي بعد توقف 10 دقائق.

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