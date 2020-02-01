اقتحام جماهيري يُوقف لقاء الهلال والأهلي

قرر المغربي رضوان جيد حكم لقاء الهلال السوداني والأهلي إيقاف اللقاء بين الفريقين، بعد اقتحام جماهيري.

الهلال يستضيف الأهلي في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي افتتح الشوط الثاني بالتقدم في النتيجة عن طريق محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 74 أوقف الحكم المباراة بعد إلقاء مقذوفات من بعض من جماهير الهلال على لاعبي الأهلي.

الأمر لم يتوقف عند إلقاء مقذوفات، بل اقتحم بعض من جماهير الهلال لأرضية الملعب في محاولات للتعدي على حكم المباراة.

أحداث مؤسفة بعد اقتحام الجماهير لملعب المباراة #في_إفريقيا pic.twitter.com/A4LaBdOHrF — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2020

وانتشرت قوات الأمن داخل ملعب الجوهرة لتحمي طاقم الحكام ولاعبي الأهلي.

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واستمرت المباراة بشكل طبيعي بعد توقف 10 دقائق.

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