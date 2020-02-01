النجم الساحلي يفلت بصدارة مجموعة الأهلي بثنائية في بلاتينوم

تأهل النجم الساحلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كمتصدر للمجموعة الثانية بعد الفوز على بلاتينوم في تونس.

وفاز النجم الساحلي على بلاتينوم بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

فوز النجم الساحلي رفع رصيده للنقطة الـ12 في صدارة المجموعة الثانية، ومستغلا تعادل الأهلي مع الهلال في السودان.

شوط أول سلبي

شوط المباراة الأول كان سلبيا كنتيجة، وقليل الهجمات من الفريقين.

كريم العريبي صنع الخطورة لنفسه في الدقيقة الـ26 وانفرد بالمرمى، لكنه سدد في جسد فرانسيس تيزاي حارس بلاتينوم.

كانت فرصة العريبي هي الوحيدة في الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

في شوط المباراة الثاني، لم يدع النجم الساحلي الفرصة للخصم كي ينظم دفاعه مجددا، وتقدم سريعا.

سجل كريم العريبي الهدف الأول في الدقيقة الـ46. عرضية من إيهاب المساكني، قابلها كريم العريبي برأسية في المرمى مسجلا الأول

وكاد العريبي يسجل ثانيا في الدقيقة الـ58. عرضية جديدة استلمها على صدره داخل منطقة الجزاء ثد سدد بخلفية مزدوجة رائعة، لكن الحارس تصدى لها على مرتين.

النجم الساحلي أجهز على اللقاء بهدف ثان في الدقيقة الـ73 عن طريق مالك بيعاوي.

وكاد سليماني كوليبالي يسجل الثالث في الدقيقة الـ76 برأسية، لكن الحكم ألغاه بداع التسلل، لينتهي اللقاء بفوز النجم الساحلي بهدفين مقابل لا شيء.

فوز النجم الساحلي رفع رصيده للنقطة الـ12 في صدارة المجموعة الثانية، ومستغلا تعادل الأهلي مع الهلال في السودان.

انتهت المجموعة. تأهل النجم الساحلي أول، والأهلي في المركز الثاني.

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