بيان رسمي.. الاتحاد الإنجليزي يرد على كلمات كلوب القاسية

رد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على الانتقادات اللاذعة التي صرح بها يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بشأن موعد مباراة إعادة الدور الرابع من كأس إنجلترا الشهر المقبل.

ليفربول تعادل مع مضيفه شوروسبري تاون في الدور الرابع من المسابقة مما يجبرهما على خوض لقاء إعادة في ملعب أنفيلد، ليؤكد كلوب أنه لن يتولى قيادة فريقه فنيا في مباراة الإعادة ولن يشرك لاعبيه الأساسيين في المباراة، لأنها تأتي في فترة العطلة الشتوية للدوري الإنجليزي.

ورد الاتحاد الإنجليزي على انتقادات كلوب اللاذعة في بيان نشرته جريدة ميرور وجاء على النحو التالي:-

"لقد بذل اتحاد الكرة الإنجليزي جهودًا كبيرة لإفساح المجال لعطلة شتوية للاعبين في منتصف الموسم، حيث عمل عن كثب مع رابطة الدوري الإنجليزي وأنديتها. إنها إضافة جديدة ومهمة إلى جدول كرة القدم الإنجليزية، وهي مصممة لصالح الأندية ولاعبيها".

"ليفسح الوقت للعطلة الشتوية للاعبين، أعاد الاتحاد الإنجليزي تحديد موعد مباريات دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي إلى منتصف الأسبوع وليس نهايته كما جرت العادة، وإزالة إعادة مباريات دور الـ16 من جدول الموسم".

"هذا الأمر سمح لرابطة الدوري الإنجليزي بموعد إضافي تضع فيه جولة كاملة مما يسمح للعطلة الشتوية بالبدء في مطلع فبراير والانتهاء في منتصف الشهر".

"قبل بدء موسم 2019-2020، وافقت كل الأندية على أن يتم إجراء مباريات إعادة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، عند الحاجة، خلال الأسبوع الأول من العطلة الشتوية في منتصف الموسم. وهذا لن يؤثر إلا على عدد صغير من الأندية".

يورجن كلوب الذي يصب كل تركيزه على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا تسبب في جدل واسع بانتقاداته للمنظومة الكروية الإنجليزية.

وأوضح كلوب "حسنًا، لقد تلقينا خطابًا من رابطة الدوري الإنجليزي في أبريل الماضي طالبونا فيه بالالتزام بفترة الراحة وعدم إقامة أي مباريات ودية وما إلى ذلك خلال تلك الفترة".

وواصل الألماني "لا يمكننا التعامل وكأن لا أحد يهتم بنا، أعلم أن هذا الوضع لا يحدث كثيرا، لكنني أرى الأمر هكذا".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "من جانبي، أخبرت اللاعبين قبل أسبوعين أننا سنحصل على راحة لنحو أسبوعين في بداية فبراير، وهذا يعني أننا لن نلعب مباراة الإعادة بالفريق الأول".

وشدد المدرب الألماني "هذا هو واقع الأمر، وإذا لم يتغير موعد إقامة المباراة، فنسعتمد فيها على اللاعبين الشباب".

وعما إذا كان نيل كريتشلي مدرب فريق الشباب هو من سيتولى إدارة المباراة فنيًا، أكد كلوب "نعم، هذا صحيح".

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جدير بالذكر أن مدرب بروسيا دورتموند السابق دخل في صدام مشابه قبل أسابيع بسبب تعارض موعد مباراة أستون فيلا في كأس رابطة المحترفين مع موعد مباراة الريدز الأولى في كأس العالم للأندية بقطر ديسمبر الماضي.

وفي النهاية وافق كلوب على خوض مباراة أستون فيلا باللاعبين الشباب الذي خسروا بنتيجة 0-5، فيما لعب بالأساسيين في مونديال الأندية وحصد لقبه في النهاية.

ويستعد ليفربول لملاقاة وست هام يونايتد يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة ساوثامبتون مطلع فبراير ضمن الجولة 25 ثم الدخول في فترة الراحة حتى لقاء نورويتش سيتي يوم 15 فبراير.

ليفربول يبدو أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويمكنه رفع الفارق لـ19 نقطة بالفوز على وست هام الأربعاء.

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