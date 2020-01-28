الهلال: حكم لقاء الأهلي يعمل مع الاتحاد المصري.. وكاف يريد منح ألقابه للمغرب العربي

فتح حسن علي عيسى الأمين العام لنادي الهلال السوداني النار على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن حكم مباراة فريقه ضد الأهلي.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن مخابطة كاف لـ الأهلي لإخطاره باسم حكم لقاء الهلال وهو المغربي رضوان جيد.

الأهلي يحل ضيفا على الهلال يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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وقال حسن علي عيسى لبرنامج مساء الأنوار: "اعترضنا بشكل مبدئي على حكم المباراة".

وأضاف "الكاف دائما يسند المباريات المفصلية للهلال لـ3 حكام بعينهم من بينهم رضوان جيد وحكم آخر جزائري لا أريد ذكر اسمه".

وأكمل "ومثال على ذلك مباراة النجم الساحلي السابقة التي أسندها الاتحاد الإفريقي لحكم جزائري وعين منسق للمباراة من المغرب".

وأوضح "الاتحاد الإفريقي يريد أن يسند إدارة مبارياته الهامة لحكام من إقليم المغرب العربي، ولا يريد ألا تخرج المنافسة على بطولاته من هذا الإقليم".

وتابع متعجبا "أين حكام وسط وغرب وجنوب إفريقيا من إدارة مباريات الهلال السوداني".

وكشف "رضوان جيد أدار مباراة لنا في النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية ضد النجم الساحلي واحتسب ضدنا 3 ركلات جزاء ولم يحتسب لنا واحدة".

وأكمل غاضبا "كما أنه يعمل مع الاتحاد المصري ضمن اتفاقية بين مصر والغرب لتبادل الحكام وأدار مباراة بين إنبي وبيراميدز".

وواصل حديثه "أرسلنا اعتراضا للاتحاد الإفريقي على تعيين هذا الحكم ولم يصلنا الرد، ولكننا ننتظر أن يرد الكاف علينا".

وأردف "يجب أن يعلم المسؤولين عن الاتحاد الإفريقي أن دولة السودان من ضمن 3 دول مؤسسين للكاف وأول رئيس للاتحاد كان من السودان".

وأتم تصريحاته "الهلال يعمل بشكل جيد وشيد ملعب رائع وهو الجوهرة الزرقاء من أجل الارتقاء بالبنية التحتية، ولكن تأتي حكام بصافرة مسروقة تهدم كل ما نبنيه".

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