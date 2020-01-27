أزارو ينفجر: لا أفهم سبب ما فعله فايلر معي.. وهذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك

انفجر المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المنتقل حديثا على سبيل الإعارة إلى الاتفاق السعودي، ليتحدث عن كواليس ما قبل رحيله عن الفريق.

وقال أزارو: "كانت هناك العديد من نقاط الاستفهام. حاولت فهمها والوصول لحل لها في آخر 6 أشهر ولكن ذلك لم يحدث".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار "كل مدرب له وجهة نظره الفنية ولها تفسيراته الخاصة، واللاعب قد لا يقتنع بتلك الأسباب، وطوال فترتي الأخيرة مع الأهلي كنت أبحث عن تلك الأسباب".

وواصل "أشارك في مباريات وأسجل الأهداف وبعدها أغيب عن المباريات دون أي أسباب، وعندما أعود للمشاركة، أنجح في التسجيل وبعد ذلك لا أشارك أيضا".

وتابع "أي مدرب يجب عليه أن يتحدث مع اللاعب الذي لا يشارك ليخبره أسباب ذلك وما يجب عليه فعله من أجل المشاركة وهذا لم يحدث".

وأوضح "فايلر لم يتحدث معي على الإطلاق ولم يتحدث مع أي لاعب لا يشارك بشكل فردي. ما حدث معي ليس مفهوما على الإطلاق ولا أعرف أسباب ذلك. أردت معرفة أسباب عدم مشاركتي لأبحث عن حلول".

وأردف "لا مشكلة بالنسبة لي في الشق الفني مع فايلر، ولكن يوجد ما هو غير مقبول بالنسبة لي بعيدا عن الفنيات ولذلك قررت الرحيل معارا".

واستكمل "طوال فترتي مع الأهلي لم أتسبب في أي مشكلة وليس لدي أي أزمة مع الأهلي كناد ولكن يوجد بعض الأمور لم أتقبلها. أحترم رأي المدرب بشرط أن يكون منطقيا".

الزمالك

وتطرق أزارو للكشف عن حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد معه قبل الانضمام للدوري السعودي، قائلا: "لم أتلق أي عرض من الزمالك".

وأجاب أزارو على سؤال (موقفك إذا تقدم الزمالك بعرض للتعاقد معك؟) قائلا: "عشت سنوات عديدة في الأهلي وبالنسبة لي سيكون صعبا للغاية الانضمام لـ الزمالك".

وفسر "من يعيش داخل جدران الأهلي يعرف ذلك جيدا".

وسجل أزارو هدفين في مسابقة الدوري مع الأهلي هذا الموسم، الأول كان أمام وادي دجلة والآخر أمام الاتحاد السكندري.

إجمالا المغربي سجل 41 هدفا وصنع 16 في 89 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات وحصد هداف الدوري المصري لموسم 2017-18 برصيد 18 هدفا.

ومع رحيل أزارو، قيد للأهلي مهاجم الفريق الجديد، السنغالي أليو بادجي، في قائمة الفريق المحلية والإفريقية تباعا.

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