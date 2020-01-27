كلوب: صلاح وماني وفان دايك في أشد الحاجة للراحة

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن بعض لاعبي فريقه في حاجة شديدة للراحة أكثر من غيرهم في صفوف الريدز، بينهم نجمنا المصري محمد صلاح.

ويدخل الدوري الإنجليزي فترة راحة شتوية لأول مرة في تاريخه مطلع الشهر المقبل، حتى منتصف الشهر، وهو ما يمنح الفرصة للاعبين لالتقاط أنفاسهم بعد فترة المباريات المضغوطة في شهري ديسمبر ويناير.

عن أهمية حصول الفريق على راحة شتوية للمرة الأولى، قال كلوب "إنها مهمة للغاية بكل تأكيد، فاللاعبون بحاجة للحصول على بعض الراحة على الصعيدين البدني والذهني".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان علينا اتخاذ القرار بالاعتماد على اللاعبين الشباب في مباراة الإعادة أمام شوروسبري تاون".

ستقام مباراة الإعادة خلال فترة الراحة الشتوية للدوري الإنجليزي في فبراير.

وأكمل "اللاعبون في حاجة ماسة إلى هذه الراحة، خاصة محمد صلاح وساديو ماني وجوردن هندرسون وفيرجيل فان دايك وجيني فينالدوم وترينت ألكسندر-أرنولد، فهؤلاء لم يحصلوا على راحة منذ بداية الموسم نظرًا لمشاركاتهم المستمرة مع منتخبات بلادهم".

وواصل المدرب الألماني "سيحصلون على راحة من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع، ولكنهم سيواصلون التدرب بمفردهم".

وأتم "لديهم برامج خاصة للركض والحفاظ على اللياقة البدنية وما إلى ذلك، لذا لا يمكننا أن نقول إنهم سيحصلون على راحة تامة، فقط لن نشاهدهم في ميلوود أو في الملاعب".

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ويستعد ليفربول لملاقاة وست هام يونايتد يوم الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة ساوثامبتون مطلع فبراير ضمن الجولة 25 ثم الدخول في فترة الراحة حتى لقاء نورويتش سيتي يوم 15 فبراير.

ليفربول يبدو أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويمكنه رفع الفارق لـ19 نقطة بالفوز على وست هام الأربعاء.

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